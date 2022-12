Maduro no aceptaría ir a elecciones transparentes porque sabe que pierde: Santos

Luego de la reunión que sostuvo en la Casa de Nariño con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que hablaron sobre el tema Venezuela y la “grave situación” que se vive en el vecino país.

El primer mandatario reveló que compartió con Tillerson la preocupación por la crisis que se está viviendo el pueblo venezolano “fruto de la fracasada revolución que abandera el presidente Maduro, la cual tiene repercusiones enormes para Colombia y toda la región”.

Agregó que a la situación humanitaria que se vive en Venezuela, “que el régimen dictatorial se niega a reconocer”, se suma la convocatoria a las elecciones presidenciales. “Unas elecciones que para nosotros no tendrían validez porque no ofrecen garantía alguna y no las van a ofrecer”.

“Maduro no aceptaría ir a unas elecciones libres y transparentes porque sabe que las pierde”, aseveró el presidente Santos.

Explicó que en “esas condiciones” sería imposible para Colombia reconocer cualquier resultado de las elecciones.

“Es urgente restaurar el cauce democrático en Venezuela porque son los ciudadanos los que están sufriendo las consecuencias de una dictadura al garete”, dijo.

Además, ratificó que el Gobierno colombiano está “listo para brindar asistencia humanitaria a los hermanos venezolanos”.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, aseguró que Colombia será un jugador clave para la restauración de la democracia en Venezuela y abrió la posibilidad de "redireccionar" la ayuda destinada al país petrolero a los ciudadanos que han huido y se han refugiado en la nación andina.

"Colombia ha sido un jugador muy importante para restaurar la democracia en Venezuela (...) intercambiamos ideas de cómo podemos trabajar con otros países de la región a través del Grupo de Lima y de la OEA para restaurar la democracia en Venezuela", dijo Tillerson en Bogotá.