María Corina Machado: "El 10 de enero vamos a sacar a Maduro, ya no hay vuelta atrás"

La líder venezolana María Corina Machado participó este domingo telemáticamente en el congreso del partido Voluntad Popular, organizado desde el exilio en Madrid, e hizo un llamamiento para que todas las formaciones de la coalición "dirijan sus fuerzas hacia el próximo 10 enero" porque "a Maduro lo vamos a sacar".

"El 10 de enero es una fecha importante y tenemos que poner todas las fuerzas en esa dirección", dijo Machado, en referencia al día marcado para que juramente como presidente de Venezuela el ganador de las pasadas elecciones del 28 de julio, que la oposición afirma fue Edmundo González Urrutia, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

Machado aseguró que "Maduro está más aislado que nunca" y los venezolanos comprometidos con el cambio tienen que "avanzar, porque esto no tiene vuelta atrás y lo vamos a lograr. No sabemos cuándo, pero lo vamos a conseguir".

Leopoldo López, líder de Voluntad Popular -partido que acudió a las elecciones presidenciales en coalición con la formación de María Corina Machado-, respondió desde Madrid a Machado: "puedes contar con nosotros. Vendrán voces que querrán dividir, pero esas voces no llegarán a Voluntad Popular".

Leopoldo López: "No van a haber otras elecciones hasta que no se respeten las últimas"

López añadió que "no van a haber otras elecciones hasta que no se respete el mandato del 28 de julio", en referencia a las votaciones regionales y municipales anunciadas por el presidente de Venezuela.

"Maduro quiere sepultar el 28 de julio, pero no a poder hacerlo, como tampoco va a poder sepultar el 10 de enero", sentenció.

El candidato de la coalición opositora, Edmundo González, mandó un mensaje grabado en el que subrayó que "estamos alineados para conseguir que la voluntad expresada en las elecciones sea respetada".

María Corina Machado agregó que "el mundo sabe que Maduro es un torturador y un criminal" y "Venezuela está más unido que nunca", porque la coalición logró "unir a izquierdas y derechas, ricos y pobres, los que están dentro y fuera de Venezuela" en la lucha contra la "dictadura".

Sus palabras fueron escuchadas por los centenares de militantes de Voluntad Popular que se conectaron desde Venezuela, España, Colombia, Ecuador y otros 23 países.

"En los últimos meses, la oposición la hemos tenido que hacer por teleconferencia, desde el exilio y desde la clandestinidad -lamentó Leopoldo López-, pero no nos vamos a resignar y pronto nos reuniremos en las calles de Venezuela".

"Asumimos el compromiso del 10 de enero. Ahora es el momento de la lucha, dentro y fuera de Venezuela, y del compromiso internacional", concluyó.