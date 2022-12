Marruecos entrega información sobre de 11 implicados en atentados de Cataluña

Las autoridades marroquíes han proporcionado "importantes informaciones" sobre once personas que pueden estar vinculadas con los atentados de Cataluña y que se encuentran en territorio europeo, informó hoy el diario marroquí "Al Masae".



Dichas informaciones han sido proporcionadas supuestamente a España, aunque el periódico no lo especifica.



El rotativo subrayó que son personas acusadas de terrorismo y que "tienen vínculos con la célula que estuvo detrás de los actos terroristas" ocurridos en Cataluña la semana pasada y que causaron la muerte de 15 personas y más de cien heridos.



Hasta el momento, ningún organismo oficial ha dado información pública sobre las "conexiones marroquíes" de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), aunque la policía marroquí ha comunicado a la española que ya ha detenido a tres personas -en Casablanca, Uxda y Nador- en relación con esos hechos.



Al mismo tiempo, el diario apuntó que el director general de la Seguridad Nacional, Abdelatif Hamuchi, se reunió con la cúpula policial y de seguridad del país, a los que transmitió "instrucciones" para elevar el nivel de alerta de los servicios de inteligencia después de que Marruecos haya entregado estas informaciones.



Esta reunión también tuvo como objetivo "intercambiar datos", explicó el diario que añadió que según informes "hay una nueva estrategia del terrorismo que ha sido activada y que podría tener como objetivo a Marruecos".



Hamuchi insistió sobre la necesidad de "prepararse ante cualquier emergencia" y advirtió contra la nueva estrategia de células terroristas basada en la acción individual y el uso de nuevos métodos alternativos que no pasen por el uso de artefactos explosivos.



Los altos responsables de seguridad marroquí valoraron, en esta reunión, las relaciones de cooperación policial con el resto de países y de organismos internacionales, y los mecanismos de coordinación internacional en materia de lucha contra el crimen transfronterizo.



Por su parte, el diario "Ahdaz Maghrebiya" informó de que la Interpol difundió una orden de busca y captura contra seis terroristas de origen marroquí y nacidos en Bélgica y Alemania.



Entre los seis buscados figura Zakaria Sabbar, de 40 años, quien estudió en Alemania, acusado de estar implicado en los atentados de Nueva York de 2001.



Tres de los buscados (Hicham Chuaib, Sufian Mezouri, Azzedin Benkub) pertenecían a la disuelta organización radical Sharia4Belgium, que luchaba por la aplicación de la ley islámica en Bélgica.



El Gobierno marroquí dijo ayer que "sigue en curso" la acción antiterrorista iniciada tras los atentados cometidos en Cataluña.



El portavoz del gabinete marroquí, Mustafa Jalfi, declaró que "el número de arrestados, su grado de implicación o sus objetivos se anunciarán en función de las disposiciones de la investigación", sin dar detalles sobre las detenciones.



