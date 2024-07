Marta Lucía Ramírez confía en que pueda entrar a Venezuela: Diosdado amenazó con expulsión

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su principal rival en las presidenciales del domingo en Venezuela, el opositor Edmundo González Urrutia, cierran este jueves sus campañas en medio de advertencias del mandatario sobre un "baño de sangre" o una insurrección militar si es derrotado.

Maduro, de 61 años, tiene previsto "tomar" Caracas "de punta a punta", con una marcha que comenzará en la mañana en importantes barriadas de la capital y acabará en la emblemática avenida Bolívar, en el centro. Antes, tiene previsto un acto en la petrolera Maracaibo, muy golpeada por la crisis.

González Urrutia pondrá igualmente broche final a su campaña con una concentración en Las Mercedes, un barrio acomodado en el sureste de Caracas. El diplomático de 74 años estará acompañado, como es habitual, por la exdiputada María Corina Machado, quien originalmente era la candidata de la alianza opositora Plataforma Unitaria, pero su postulación fue vetada por una inhabilitación administrativa.

Personalidades políticas de la región han anunciado su visita a Venezuela para acompañar al pueblo venezolano en la jornada del 28 de julio.

Tuto Quiroga, Marta Lucía Ramírez, Vicente Fox, Miguel Ángel Rodríguez y Mireya Moscoso han expresado su apoyo al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y democracia.

En diálogo con Mañanas Blu, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez entregó detalles sobre su participación en esta visita al vecino país durante la jornada de elecciones.

Explicó que fueron invitados por Edmundo González y María Corina Machado. Aunque no podrán ser testigos ni observadores internacionales, asistirán como invitados a un comando de campaña.

"Nosotros no estamos ni en calidad de testigos ni tampoco de observadores. Vamos simplemente como invitados a un comando de campaña", dijo.

Ante la posibilidad que sea inadmitida en el país, tal y como lo advirtió el segundo más importante del chavismo, Diosdado Cabello, Ramírez aseguró que está convencida de que su presencia es importante para apoyar la democracia en Venezuela y promover la paz en Colombia.

Además, mencionó que el canciller Luis Gilberto Murillo, decidió no asistir a pesar de haber estado anteriormente en Venezuela y mantenido una estrecha relación con el régimen de Maduro.

En relación a las advertencias de Diosdado Cabello sobre la posible expulsión de los ex presidentes, Ramírez señaló que confían en que las autoridades migratorias actúen de manera justa y respeten la causa legítima que representan.

Aunque está preparada para cualquier escenario, espera que prime la cordura y el respeto hacia su visita. La ex vicepresidenta aseguró que tiene su boleto y las vacunas requeridas para poder viajar. en le vuelo que está programado para mañana.

Fernández no viajará a Venezuela tras denunciar que Gobierno de Maduro le pidió no hacerlo

El expresidente de Argentina Alberto Fernández (2019-2023) no viajará a Venezuela, donde iba a actuar como observador internacional en los comicios que se celebrarán el próximo domingo, tras denunciar este miércoles que el Gobierno de Nicolás Maduro le pidió no hacerlo.

"En el día de ayer, el Gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral", publicó el exmandatario peronista en su cuenta oficial de la red social X, en la que mostró la carta de invitación del CNE.

Según la explicación de Fernández, el Ejecutivo venezolano consideró que unas declaraciones efectuadas por él en una emisora argentina "causaban molestias y generaban dudas" sobre su "imparcialidad" y que su coincidencia con las afirmaciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, "generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral".

