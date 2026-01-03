Estados Unidos ha intervenido militarmente en más de 70 países, incluido Colombia

La intervención del Ejército de Estados Unidos en territorio venezolano para la captura de Nicolás Maduro en horas de la madrugada de este 3 de enero, fue una de muchas más que ha hecho a lo largo de la historia. De hecho, la última fue en 2025 cuando atacaron algunas bases militares en Irán.

Este país ha sido protagonistas en muchos acontecimientos históricos, más allá de las participaciones que tuvo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En su rol como potencia, EE.UU. ha sido un aliado estratégico con un grueso poder militar que ha llevado “paz” y “orden” a algunas naciones, en su mayoría en Asia, pero también ha sucedido en Latinoamérica.

Estas son las intervenciones militares de Estados Unidos más recordadas

La guerra de Corea (1950-1953): EE.UU. intervino bajo la bandera de la ONU para repeler la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte, resultando en un armisticio y división permanente. En este conflicto también hubo participación del Ejército de Colombia.

Estos son todos los países intervenidos por Estados Unidos

Afganistán Alemania Angola Antigua Argentina Austria Bahamas Bermudas Birmania Bolivia Bosnia Bulgaria Brasil Camboya Canadá Chile China Colombia Corea del Norte Corea del Sur Costa Rica Costa de Marfil Cuba Chipre Congo Croacia República Dominicana Egipto El Salvador Etiopía Estonia Filipinas Fiji Francia Granada Grecia Groenlandia Guatemala Guayana Neerlandesa Guinea Haití Honduras Hungría Indonesia Islandia Irán Irak Israel Italia Jamaica Japón Jordania Kuwait Corea Laos Líbano Libia Marruecos México Nicaragua Panamá Paraguay Países Bajos Perú Polinesia Francesa Puerto Rico Qatar Rusia Samoa Serbia Siria Singapur Tailandia Taiwán Turquía Túnez Uruguay Venezuela Vietnam Yemen Yugoslavia

Así han sido las intervenciones militares de Estados Unidos en Colombia

Si bien nunca se ha dado una presencia militar de gran magnitud del Gobierno de Estados Unidos en territorio colombiano, su presencia sí ha estado marcado con presencia de bases de inteligencia al igual que cooperación en contra del narcotráfico, como entre 1980 y 2000 cuando la DEA, CIA y FBI apoyaron en la lucha contra los carteles de Medellín y Cali.



Pero la más recordada militarmente fue en 1901 cuando se dio la Guerra de los Mil Días en Colombia, cuando se negociaba el poder de Panamá y la milicia americana llegó a las costas para evitar una respuesta del Ejército Nacional en esta transición.