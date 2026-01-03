En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Gustavo Petro
Frontera con Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Estados Unidos ha intervenido militarmente en más de 70 países, incluido Colombia

Estados Unidos ha intervenido militarmente en más de 70 países, incluido Colombia

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro fue una más de una extensa lista de las operaciones de este país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad