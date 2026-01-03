Estados Unidos ha intervenido militarmente en más de 70 países, incluido Colombia

La intervención del Ejército de Estados Unidos en territorio venezolano para la captura de Nicolás Maduro en horas de la madrugada de este 3 de enero, fue una de muchas más que ha hecho a lo largo de la historia. De hecho, la última fue en 2025 cuando atacaron algunas bases militares en Irán.
Este país ha sido protagonistas en muchos acontecimientos históricos, más allá de las participaciones que tuvo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En su rol como potencia, EE.UU. ha sido un aliado estratégico con un grueso poder militar que ha llevado “paz” y “orden” a algunas naciones, en su mayoría en Asia, pero también ha sucedido en Latinoamérica.
Estas son las intervenciones militares de Estados Unidos más recordadas
La guerra de Corea (1950-1953): EE.UU. intervino bajo la bandera de la ONU para repeler la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte, resultando en un armisticio y división permanente. En este conflicto también hubo participación del Ejército de Colombia.
Guerra del Golfo (1990-1991): tras la invasión iraquí en Kuwait, EE.UU. intervino bajo la operación “Tormenta del Desierto” que llevo a al victoria y liberación de ese país.
Invasión a Panamá (1989): el presidente George Bush ordena a su Ejército acabar con la dictadura de Manuel Noriega y manda al Ejército al territorio para el control total y recuperación de la libertad.
Guerra de Afganistán (2001-2021): una operación que comenzó tras el ataque que sufrió el Estado con el atentado del 11 de septiembre, allí, EE.UU. respondió en búsqueda del Al-Qaeda y derrocar a todos los talibanes.
Invasión a Irak (2003-2011): intervención que buscó derrocar a Saddam Hussein con una fuerte presencia militar de Estados Unidos en este país.
Estos son todos los países intervenidos por Estados Unidos
Afganistán
Alemania
Angola
Antigua
Argentina
Austria
Bahamas
Bermudas
Birmania
Bolivia
Bosnia
Bulgaria
Brasil
Camboya
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa Rica
Costa de Marfil
Cuba
Chipre
Congo
Croacia
República Dominicana
Egipto
El Salvador
Etiopía
Estonia
Filipinas
Fiji
Francia
Granada
Grecia
Groenlandia
Guatemala
Guayana Neerlandesa
Guinea
Haití
Honduras
Hungría
Indonesia
Islandia
Irán
Irak
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kuwait
Corea
Laos
Líbano
Libia
Marruecos
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Países Bajos
Perú
Polinesia Francesa
Puerto Rico
Qatar
Rusia
Samoa
Serbia
Siria
Singapur
Tailandia
Taiwán
Turquía
Túnez
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yemen
Yugoslavia
Así han sido las intervenciones militares de Estados Unidos en Colombia
Si bien nunca se ha dado una presencia militar de gran magnitud del Gobierno de Estados Unidos en territorio colombiano, su presencia sí ha estado marcado con presencia de bases de inteligencia al igual que cooperación en contra del narcotráfico, como entre 1980 y 2000 cuando la DEA, CIA y FBI apoyaron en la lucha contra los carteles de Medellín y Cali.
Pero la más recordada militarmente fue en 1901 cuando se dio la Guerra de los Mil Días en Colombia, cuando se negociaba el poder de Panamá y la milicia americana llegó a las costas para evitar una respuesta del Ejército Nacional en esta transición.