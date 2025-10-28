Masacre en billar en Ecuador deja al menos cuatro muertos; ataque quedó en video

Un violento ataque armado ocurrido la noche del lunes 27 de octubre en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí (Ecuador), dejó al menos cuatro personas muertas y una herida. El hecho, registrado en video, ha causado conmoción en la comunidad.

Según testigos, un grupo de hombres armados ingresó a un billar haciéndose pasar por agentes de la Policía Nacional, ya que vestían chompas similares a las de esa institución. Esta apariencia les permitió entrar al lugar sin despertar sospechas.

Una vez dentro, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada contra quienes se encontraban en el establecimiento, generando caos entre los presentes.

El video que circula en redes sociales muestra a tres hombres armados irrumpiendo en el local y disparando en repetidas ocasiones. Cuatro personas fueron alcanzadas por los proyectiles: una de ellas se hallaba jugando en una de las mesas y las otras tres permanecían sentadas.



Investigación en curso

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio y acordonaron el área mientras los equipos de emergencia auxiliaban a los heridos. Uno de los afectados fue trasladado con vida a un hospital cercano, mientras que los demás murieron en el lugar.

Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y de Criminalística se encargó del levantamiento de los cuerpos y de la recolección de evidencias que permitan identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas del ataque ni sobre los posibles vínculos de las víctimas con grupos criminales.