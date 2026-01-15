Masacre silenciosa en Irán: "El mundo está viendo un crimen contra la humanidad", advierte activista

Las autoridades iraníes insisten en que están retomando el control tras las sucesivas manifestaciones, que empezaron hace dos semanas. Al principio, las marchas iban dirigidas contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el guía supremo Alí Jamenei.

En el plano internacional, el tono se endureció. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró "horrorizado" por la represión y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se propondrán sanciones "rápidamente" en respuesta al "aterrador" número de muertos.

España, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Alemania convocaron a diplomáticos iraníes para expresar su "condena" por la represión en las protestas.

"Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES. TOMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES", escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social. "He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que CESE esta matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", lanzó.



El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que está tomando medidas contra los responsables de la brutal represión de las autoridades iraníes contra los participantes de las protestas antigubernamentales y contra "las redes bancarias clandestinas que permiten a la élite robar y blanquear los ingresos generados por los recursos naturales del país".

La Administración de Donald Trump afirmó en un comunicado que "Estados Unidos apoya al pueblo iraní, que protesta por sus derechos fundamentales" y denunció que "el régimen continúa financiando actividades desestabilizadoras y perjudiciales en todo el mundo".

Donald Trump

En diálogo con Mañanas Blu, Ryma Sheermohammadi, activista iraní por la defensa de los derechos humanos, habló sobre la situación en ese país, el papel y la lucha de la mujer en medio de las manifestaciones contra el régimen.



Una represión que no distingue edades ni profesiones

La situación en el terreno es descrita como una masacre. Sheermohammadi denunció que las cifras de muertes podrían oscilar entre 20,000 y 25,000 personas en apenas tres días. El Estado no solo ha optado por apagar internet para aislar a los 90 millones de habitantes, sino que ha empleado tácticas de terror extremo: desde disparar contra médicos que atienden a los heridos hasta asesinar niños para que sus padres, sumidos en el miedo y el duelo, no se atrevan a protestar. "Hay personas que han decidido enterrar a sus hijos en el jardín de su casa por temor a ser detenidos si denuncian el asesinato", relató la activista.

Protestas en Irán

El motor de la protesta: mujeres y economía

Aunque las protestas actuales han cobrado un tinte político de exigencia de cambio de régimen, sus raíces son profundas y diversas. El papel de la mujer ha sido fundamental, inspirado por figuras históricas y gestos simbólicos como el de Vidal Movahet en la calle Revolución o la indignación tras la muerte de Mahsa Amini. A pesar de la represión, las mujeres permanecen firmes, desafiando la obligación del velo en las calles.

A este movimiento se han sumado los comerciantes de clase media y alta, motivados por una inflación superior al 50% y una corrupción sistémica que ha destruido el poder adquisitivo. Esta unión de diversos sectores sociales, incluyendo ancianos y jóvenes, ha sobrepasado la capacidad de respuesta del aparato gubernamental, que incluso ha recurrido a grupos proxies de la región para reprimir a sus propios ciudadanos.

