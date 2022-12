“Me dijo negra de mierda, vete para tu tierra”: colombiana golpeada en Portugal

En entrevista con BLU Radio, la joven relató que se acercó a unas amigas que hacían fila para subir a un bus, un hecho que fue interpretado por un hombre que trabaja con la compañía de buses como un intento de “colarse”.

“Cuando iba entrando al bus el señor que me reclamó me empezó a coger del brazo y halarme de mi camisa, me llevó fuera del bus mientras me decía ‘negra de mierda, tú aquí no entras’”, relató.

Publicidad

Su reacción, según relató, fue reclamarle por el trato,

mientras él comenzó a golpearla con puños en la cara.

Vea aquí:

“Empecé a sangrar en la nariz, me reventó el labio, me estaba cogiendo las manos. Lo único que tenía libre eran las piernas y empecé a darle patadas y a insultarlo”, dijo.

Añadió que tras varios golpes fuertes ella cayó dos veces al suelo y él se subió sobre ella para inmovilizarla. Esto mientras las demás personas grababan con sus celulares.

Publicidad