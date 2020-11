Medallista olímpico venezolano trabaja como domiciliario de Uber

Ruben Limardo, un esgrimista venezolano, ganador del oro en Londres 2012, en la modalidad de espada, comunicó por sus redes sociales que ahora trabaja en la empresa Uber Eats, entregando comida en su bicicleta.

Limardo, el último ganador de una medalla olímpica para Venezuela, vive desde hace 19 años en la ciudad de Lodz, Polonia, y asegura que al igual que muchos de sus compañeros deportistas, necesita generar otros ingresos para vivir, y no depender solo de lo que debería enviarle el Comité Olímpico Venezolano.

“En un año normal hoy estaríamos hablando de lo que sucedió en Tokyo 2020 , pero ya ven que no es así. La crisis de mi país, la pandemia y perseguir un sueño a veces no es tan buena combinación”, escribió en su cuenta twitter.

Además, en comunicación con BLU Radio, Ruben Limardo dijo que quizás es el primero en manifestarlo, pero no el único, y confiesa que al principio le dio algo de temor trabajar en Uber Eats, aunque cualquier trabajo sea digno, y que además él se siente a gusto.

“Me daba miedo trabajar en Uber, porque no sabía que era esto y una vez que empecé a hacer mis primeros Delivery me encantó mucho porque me gusta servirle a la gente, (…) ahora estoy pagando deudas y ojalá en un futuro pueda generar mis recursos para estar más tranquilo, y tener una vida más estable”, dijo.

Limardo afirmó en sus redes sociales que no ha dejado ni un día de entrenar.

“Sin embargo no podía sentarme a esperar los recursos que debo ganar por mi labor de atleta”, añadió.

Agregó que, por primera vez, a sus 35 años, está dedicado a algo que no es solamente el deporte, y eso lo llena de satisfacción.

“Para quienes creen que algunos tenemos privilegios por los resultados, déjenme decirles que no es así”, indicó.

Polémica en redes sociales

La noticia publicada por él, que acompañó además con una fotografía sobre su bicicleta con su maletín color verde de Uber Eats a la espalda, generó toda una serie de trinos a favor y en contra del atleta.

Por un lado, quienes lo apoyan lo consideran un campeón y un ejemplo a seguir, que la vida es sacrificio y trabajo, y más aún en momentos de pandemia mundial.

Sin embargo, otro importante grupo le recuerda, de no muy buena manera, que él es chavista, que apoyó el gobierno y que incluso fue electo Diputado en el año 2015, sin siquiera vivir en Venezuela, e incluso les parece bien que la crisis lo golpee como ocurre con la mayoría de los venezolanos en Venezuela.

“Yo, la última medalla de oro olímpica de Venezuela también salgo a la calle a trabajar todos los días para ir de la mano por los sueños que aún me quedan por cumplir. Ajustarse a los cambios es definitivamente un trabajo para valientes”, finalizó Limardo sus trinos en Twitter.