Medios turcos desmienten información sobre supuesto terrorista de Estambul

La televisión pública turca TRT ha eliminado de su página web la noticia en la que revelaba la supuesta identidad del autor del ataque armado en el club "Reina" de Estambul, que dejó 39 muertos y más de 60 heridos, aunque hasta el momento nadie ha desmentido la información.



La cadena había publicado una foto del pasaporte del sospechoso, correspondiente a un hombre de 28 años de Kuirguizistán.



Pero pasado un tiempo, eliminó el vídeo y las publicaciones en redes sociales sobre la identidad del atacante, aunque esta información sigue circulando por las redes sociales.



Las autoridades turcas impusieron un bloqueo informativo -que todavía mantienen- poco después de producirse el atentado, el 1 de enero, que ayer reivindicó el grupo terrorista Estado Islámico (EI).



Los medios turcos habían adelantado esta mañana que la policía ya tenía la identidad del atacante, aunque no se había hecho pública.



El diario Cumhuriyet, que al igual que otros periódicos aseguraron que la familia del sospechoso está custodiada por la policía en la ciudad Konya (centro), aseguró que ha hablado con la esposa del atacante y que éste proviene de Kirguizistán.



"Me enteré del ataque por televisión. No sabía que mi marido era simpatizante (del EI)", dijo la mujer al rotativo, según el cual el terrorista y su familia llegaron el 20 de noviembre en vuelo desde Kirguizistán al aeropuerto de Estambul, desde donde fueron a Ankara y el 22 de noviembre, a Konya.



Allí "alquiló un estudio por 1.100 liras (unos 300 dólares) y pagó tres meses (por adelantado). Dijo que llegó a Konya a buscar trabajo. El 29 de noviembre viajó en automóvil a Estambul", relató el rotativo.



Después de ver su foto, "varios vecinos de la casa que alquiló llamaron a la policía para decir que lo habían reconocido", añadió.