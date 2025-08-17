Menor grabó el momento en que hombre la acosaba: le mostró sus partes

En redes sociales, se hacen virales todo tipo de historias que dan qué hablar. Algunas, incluso, generan indignación. En esta ocasión, fue por medio de Instagram que se conoció el caso de una menor que grabó cómo un adulto la acosaba en Veracruz, México.

En el video, se ve que la menor está con el uniforme del colegio, sentada en unas escaleras, cuando un hombre llega y se ubica frente a ella. La menor decidió grabar todo.

"¿Cuántos años tienes?", le pregunta el hombre a la menor, mientras se baja la cremallera del pantalón, hecho que quedó registrado en el video. "¿Por qué la pregunta? (...) No más pregunto, ¿para qué quiere saber mi edad? ¿Qué quiere o qué?", contestó la menor.

El hombre no dudó en responderle que se quería casar con ella. "Casarme contigo o me dejas hacer un poco de maldad", afirmó el hombre.

Ante sus palabras, la menor le señaló que no. "¿Por qué?", preguntó el adulto. La menor, que se encontraba sola, rompió en llanto. "Pero ¿por qué lloras? No llores", dijo el hombre, quien, según se ve en el video, se habría retirado del lugar.

El hecho generó indignación en redes sociales, donde acumuló cientos de reproducciones y todo tipo de comentarios. Algunas de las reacciones fueron: “Saben qué fue lo peor: que en vez de apoyar a la niña por ser valiente, le dijeron comentarios como ‘por qué estaba sola’, ‘por qué no gritó’, ‘por qué no llamó a la policía en vez de grabar’. Me da asco esta sociedad”, “Y pensar que así también hay hombres de todos los estratos, con saco y corbata”, “La niña fue valiente al grabar; no gritó, pero fue porque tenía miedo, estaba llorando y temblando. ¡Qué impotencia!”.