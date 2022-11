Mil militares venezolanos quieren retirarse por desacuerdo con represión: Capriles

El gobernador del estado Miranda en Venezuela, Henrique Capriles, aseguró que al interior de las fuerzas militares de su país existe inconformismo y división frente a las decisiones del Gobierno de Nicolás Maduro.



Según Capriles, 1.000 militares le manifestaron que quieren abandonar las instituciones por estar en desacuerdo con la represión ordenada por el régimen para contener las manifestaciones de los opositores de Maduro.



“Generales me han pedido que haga pública la información, vienen en aviones a Caracas”, dijo el opositor quien confirmó las versiones que señalan que Maduro ha pedido a oficiales grabar videos manifestando un supuesto apoyo.



“Es cierto, absolutamente, les ha pedido a los comandantes de las regiones militares, les ha pedido que graben un video expresando apoyo a él y al fraude que está convocando”, dijo Capriles refiriéndose a la Constituyente.



“La fuerza armada en nuestro país es un espejo de la situación que vive Venezuela, no confundamos la cúpula militar que está comprometida con maduro, con la familia militar, la fuerza armada es muy grande, mujeres y hombres venezolanos de origen humilde que viven la situación”, añadió.



Capriles aseguró que por el momento no ha salido ningún militar a contar a la opinión pública esta situación; sin embargo, señaló que esto obedece a que no se quiere mostrar un mensaje de desobediencia que pueda confundirse con un golpe de estado, pues lo que realmente persiguen es la realización de unas elecciones democráticas.



“En medida que está saliendo la información y aumentan las fuerzas armadas eso va a hacer que Maduro respete la Constitución, que la cúpula quede aislada y una institución castrense en contra”, dijo.



“Lo que queremos es elecciones, el voto en Venezuela es universal, directo y secreteo”, concluyó el opositor.