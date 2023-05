Milton merece justicia: Centro de Asistencia Humanitaria de Chile por colombiano asesinado a golpes

Andrea Espinosa, directora del Centro de Asistencia Humanitaria donde trataban a Milton Domínguez, el colombiano asesinado a golpes en Chile por marinos de ese país, habló sobre su muerte en Mañanas blu.

Espinosa rechazó este hecho y lo calificó como "injustificable" y manifestó desconocer algún tipo de amenaza en contra de Milton Domínguez antes de su muerte.

"En específico con él no, pero este año ha sido bastante compleja la situación con los migrantes . Hay bastante xenofobia y pienso que también puede ser por el manejo de los medios sobre información de migrantes en el país. En el caso del crimen de Milton no se puede justificar de ninguna forma. Esta persona estaba con una doble vulnerabilidad, era migrante y tenía una incapacidad física. La verdad no sé qué pasó por la mente de esas personas para hacer lo que hicieron. Milton merece justicia", indicó Espinosa en Blu radio.

Espinosa también rechazó el manejo que se le ha dado en Chile el crimen de Milton Domínguez.

"Si él hubiese sido otro tipo de persona, con otra clase social, los medios de comunicación hubiesen puesto más atención", aseveró.

Asimismo, Andrea Espinosa también se refirió obre la situación de algunos migrantes colombianos en ese país.

"Este año ha estado bien complejo para las personas migrantes en nuestro país, debido a que hay bastante xenofobia. La migración colombiana en Chile es de larga data y principalmente residen en el norte del país", afirmó Espinosa.

Escuche la entrevista aquí:

