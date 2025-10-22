En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Ministerio de Relaciones rechaza ataque de EE.UU. a 'narcolancha' frente al Pacífico

Ministerio de Relaciones rechaza ataque de EE.UU. a 'narcolancha' frente al Pacífico

Este sería el octavo ataque conocido de militares estadounidenses a supuestas "narcolanchas" y el primero en el Pacífico desde que el Pentágono inició una operación antidrogas en el Caribe sur.

Banderas de Colombia y Estados Unidos
Banderas de Colombia y Estados Unidos
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

El Gobierno de Colombia rechazó este miércoles la destrucción de una embarcación presuntamente relacionada con el narcotráfico frente a costa pacífica por parte de Estados Unidos, en una operación ordenada por el presidente Donald Trump.

El Ministerio de Relaciones Exteriores llamó al Gobierno de ese país a "cesar este tipo de ataques" y a "respetar las normas que dicta el derecho internacional", en un comunicado divulgado esta noche.

"El Gobierno nacional reitera su llamado al Gobierno de los Estados Unidos a dialogar, a través de los canales diplomáticos, para aclarar este tipo de situaciones y que se adopten estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región, tal y como lo hemos venido haciendo durante décadas", expresó la Cancillería.

Ataque a narcolancha en el océano Pacífico.
Foto: Suministrada.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, confirmó horas antes que, por orden de Trump, ese Departamento realizó "un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización terrorista designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico oriental".

Reportes de The New York Times y la cadena CBS situaron el ataque, en el que murieron dos supuestos "narcoterroristas", frente a las costas de Colombia, en un momento de tensión en las relaciones entre Bogotá y Washington, después de que el presidente Donald Trump anunciara el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.

Este sería el octavo ataque conocido de militares estadounidenses a supuestas "narcolanchas" y el primero en el Pacífico desde que el Pentágono inició una operación antidrogas en el Caribe sur, con la que ha hundido al menos siete embarcaciones que, asegura, están relacionadas con el narcotráfico.

