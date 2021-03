Mototaxista agredió a turista porque no entendía su idioma y “hablaba demasiado”

En video quedó registrada la agresión de la que fue víctima un joven chileno en Tailandia luego de que un mototaxista se abalanzara contra él por no entender lo que le decía.

Los hechos que le dan la vuelta al mundo ocurrieron el pasado 25 de febrero y quedaron registrados en una cámara de seguridad.

En el video se ve cómo el enfurecido hombre perdió el control tras las insistentes preguntas del turista y decidió atacarlo a patadas, dejando a Salvatore Castro con varias heridas en la cabeza y su nariz fracturada.

Gracias a la intervención de otras personas que estaban en el lugar, la agresión no continuó, el turista hizo la denuncia ante una comisaría y el agresor fue detenido horas más tarde.

Según la versión dada a conocer por el mototaxista, él perdió el control porque es una persona que se irrita fácilmente y no logró entender lo que le decía el joven.

“Le pido disculpas. Me molestó que el turista viniera, me comenzara a hablar y no pudiera entender lo que decía. Le pedí que se fuera, pero no me hizo caso. Soy una persona que se irrita fácilmente, sobre todo cuando la gente tiende a hablar demasiado”, expresó el mototaxista Amorn Boonmee en entrevista con el diario Thai Examiner.