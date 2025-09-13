Mueren dos personas tras desprenderse cable de teleférico en el monte más alto de Europa

Dos ciudadanos rusos, un hombre y una mujer, perdieron la vida este sábado tras un accidente en un teleférico de silla en el monte Elbrús, de 5.642 metros de altura, considerado la montaña más alta de Rusia y de Europa. La noticia fue confirmada por Kazbek Kókov, gobernador de la república rusa de Kabardino-Balkaria.

“Lamentablemente me veo obligado a informar que en el monte Elbrús murieron dos personas a consecuencia de un accidente en un teleférico de silla”, escribió el funcionario en su cuenta de Telegram.

De acuerdo con el canal local Mash, las víctimas eran empleados del teleférico que realizaban pruebas de funcionamiento, ya que la instalación se encontraba cerrada por mantenimiento desde el 2 y hasta el 24 de septiembre. Sus cuerpos quedaron a una altitud aproximada de 3.800 metros.

Kókov informó que equipos de rescate ya se encuentran en la zona y avanzan en la evacuación. Aunque inicialmente no se reveló la identidad de los fallecidos, la agencia TASS, citando a fuentes de los servicios de Emergencias, señaló que se trata de un residente local y una mujer.

De manera preliminar, las autoridades apuntan como causa del accidente el desprendimiento del cable de la polea de una de las torres, aunque se adelantan investigaciones para esclarecer todos los detalles.

El monte Elbrús se ubica en el sector occidental de la cordillera del Cáucaso, una zona que, junto con los Urales, delimita la frontera natural entre Europa y Asia.