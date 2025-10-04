Mujer narra los problemas de salud que ha tenido que atravesar tras quitarse el jadelle: "Infección"

Una joven se ha vuelto viral en redes sociales por compartir el drama que vive luego de tener distintas compilaciones con el retiro del jadelle, su método de planificar.

Según dijo, el procedimiento se realizó hace más de mes y medio y ha tenido que visitar cerca de 5 doctores para evaluar las posibilidades de recuperación.

Contó que uno de los doctores le había señalado que tenía que realizarse una cirugía obligatoriamente, pues tenía una necrosis, lo que significa que tiene tejido muerto, que se puede expandir y llegar incluso hasta los huesos.

"En algunos casos, por la necrosis llegan a amputar la extremidad que esté afectada, entonces para que no me llegue al hueso me lo tengo que hacer", dijo en un video.



"Básicamente se me está pudriendo el brazo porque me sacaron mal el chip y me hicieron mal la praxis", mencionó. Según dijo, en su cirugía le "hicieron un agujero en el brazo" y la recuperación es de un mes ya que es "como un quemado".

Tras su cirugía y desde el hospital, la joven se grabó diciendo que toda su intervención salió muy bien, sin ninguna complicación. También dijo que "la infección se había extendido, entonces me cortaron casi todo el antebrazo, tengo 20 puntos. Toda la noche estuve llorando porque me dolía mucho".

Publicidad

La mujer y su familia han denunciado públicamente la negligencia medica en su caso y los procedimientos muy costosos, exigiendo garantías para los pacientes. "Cómo puede ser que algo tan básico se salga de las manos. Si me pasó eso fue porque la doctora que me atendió no tenía los instrumentos bien esterilizados o no estuve en una zona esterilizada, no es porque yo no me cuide. Tome los antibióticos y me aplique la crema como me decía", denunció.