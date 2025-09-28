Joven asegura que tras comer sushi contrajo enfermedad crónica: "Mi cuerpo estaba colapsando"

En redes sociales se ha hecho viral el desgarrador relato de una joven que atraviesa una difícil situación de salud, la cual, según ella, se desencadenó después de consumir sushi.

La joven, identificada como Yuli, contó a través de sus redes sociales que tras comer sushi, contrajo salmonella y tifoidea, lo que provocó distintos problemas en su salud. Después de una recaída, tuvo que permanecer 23 días internada en la unidad de cuidados intensivos de una clínica.

"Hola, soy Yuli y no sé por dónde empezar. Me comí un sushi y me dio salmonella y tifoidea, que desencadenaron un montón de problemas en mi salud", relató la mujer en un video.

Además, tuvo que pasar más de 12 días con alimentación asistida, sin poder comer ni tomar agua. Posteriormente, le dio pancreatitis y tuvieron que operarle la vesícula. "Fue una operación muy riesgosa y, gracias a Dios, estoy viva", afirmó.



La joven aseguró que después de la operación sufrió parálisis facial en el lado derecho de su rostro: "Sentí que la cara se me derretía. Tuve que empezar terapias de rehabilitación para mejorar mi condición", expresó entre lágrimas.

Luego de recuperarse, contó que sufrió un colapso en su sistema nervioso, que le provocaba dolores extremos que "ningún medicamento me quitaba".

"Intentaron ponerme un sedante que usan para intubar pacientes y no me hizo nada. Mi cuerpo estaba colapsando", comentó Yuli, añadiendo que pasaron meses antes de que los médicos pudieran llegar a un diagnóstico.

"Concluyeron que tengo lupus eritematoso sistémico con afectación en el sistema nervioso y el páncreas. Actualmente estoy intentando recuperarme y quiero contarte mi historia", concluyó la joven, quien además compartió imágenes de su proceso en la clínica y de las múltiples cirugías a las que ha sido sometida.

"Terminé con pangastritis, colitis, pancreatitis, colecistitis y una operación de vesícula teniendo las enzimas pancreáticas muy elevadas (lo que convertía la operación en un alto riesgo). No me querían operar y me tocó aceptar que quizás no saldría viva de la operación", recordó.

Además, añadió que, entre lágrimas, le había pedido a Dios que hiciera su voluntad: "Yo la aceptaba, y aquí estoy, contándote mi historia y afrontando esta nueva etapa".