Mujer de 32 años perdió la vida tras ser atacada por su familia durante una disputa

El Estado de México se encuentra conmocionado por el feminicidio de Silvia Guillermina López Rosas, una comerciante de 32 años y madre de dos niños de 10 y 4 años, quien fue brutalmente atacada por presuntos miembros de su propia familia.

De acuerdo con medios locales, el crimen se habría originado por una disputa en un tianguis del municipio de Tepetlixpa, el pasado 27 de octubre de 2025. Silvia planeaba instalar un puesto para vender calaveritas de chocolate y artículos del Día de Muertos; sin embargo, la oposición de algunos familiares a que participara en las ventas desencadenó una agresión que terminó en tragedia.

La confrontación tomó un giro violento cuando los atacantes agredieron a Silvia y a su padre, Evodio López, utilizando palos y tubos. La víctima recibió fuertes golpes en la cabeza que le causaron una fractura craneoencefálica y lesiones cerebrales graves.

Aunque fue trasladada de emergencia al Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Silvia no resistió y falleció la madrugada del 30 de octubre. Su padre también resultó gravemente herido tras recibir un golpe en la nuca con la punta de un tubo, por lo que permanece hospitalizado.



La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el caso bajo el delito de feminicidio, mientras continúa la búsqueda de los responsables, quienes huyeron tras percatarse de la gravedad de las lesiones provocadas.

Según la investigación preliminar, habrían participado al menos ocho personas, entre hombres y mujeres de la misma familia, uno de ellos identificado como Gregorio, alias El Globo.

El legislador Valentín Martínez Castillo documentó además la intimidación a la familia de la víctima, señalando que durante su visita al hospital de Tepetlixpa para brindar apoyo y escuchar a los familiares, observó la presencia de motociclistas desconocidos rodeando el lugar.

Por ahora, la comunidad y los allegados de Silvia exigen celeridad en las investigaciones y la captura de los responsables, recordando que la joven “solo quería trabajar y no le hacía daño a nadie”.