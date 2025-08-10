Mujer denuncia que reconocido spa tiene cámaras escondidas para grabar zonas íntimas de clientes

Un video se ha hecho viral en redes sociales por la denuncia de una mujer sobre un reconocido spa, que según ella, tiene una cámara oculta, que grababa a clientes desnudas, incluyendo menores de edad, en una cabina de depilación láser.

El suceso fue denunciado por una clienta en redes sociales y ha generado profunda indignación. Los hechos se registraron en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, en Caracas, el pasado viernes 8 de agosto de 2025.

Según el testimonio, la mujer acudió a su cita de depilación láser a las 4 de la tarde. El procedimiento, según dijo, exige que la persona "se quita toda la ropa, se acuesta en la camilla y por supuesto que la posición es abrir tus piernas para que la persona indicada te realice el procedimiento específicamente en la zona íntima".

La mujer y su amiga ingresaron a la habitación y vieron una "cámara mínima del tamaño menor a una moneda," descrita como "solamente el lente, una cámara tipo espía ubicada específicamente en una esquina de la habitación y apuntando directamente a la camilla".

Afirmó que esta ubicación permitía grabar a todas las mujeres que se realizaban el procedimiento, "sean mujeres, niñas, adultas, menores de edad, incluso niñas entre 15 y 17 años".

Inmediatamente, la mujer confrontó a una empleada, solicitando hablar con la encargada. Su respuesta inicial fue evadir el tema, afirmando: "apenas tenemos un mes y yo no sabía que eso estaba ahí, esto es nuevo, esto está en remodelación".

Otra de las mujeres en el lugar afirmó que la cámara "fue puesta solo por seguridad, porque en esa habitación ellos guardan el dinero". Aseguró además que "no está grabando, eso no está funcionando".

Ante la situación, las mujeres exigieron acceder al video o borrarlo, preocupadas por quién podría estar controlando las imágenes. Pero el técnico, que supuestamente era el único con acceso a los videos donde "salen las mujeres desnudas depilándose", nunca apareció.

Las denunciantes lograron localizar dónde se escondían los videos "arriba del techo, raso," en otra habitación. Inicialmente se argumentó que "no había delito porque los vídeos no se habían subido todavía a las redes sociales".

Durante el proceso de denuncia formal, según la denunciante, se confirmó que las grabaciones "estaban desde el mes de mayo", revelando "vídeos de mujeres, de menores de edad, lo que haya entrado allí, hacerse depilación, mujeres desnudas".