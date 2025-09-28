Múltiples heridos tras tiroteo en iglesia mormona de Míchigan: el recinto terminó envuelto en llamas

Un nuevo hecho de violencia conmocionó a Estados Unidos este domingo. En Grand Blanc, Míchigan, un hombre armado abrió fuego dentro de una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dejando varias víctimas, incluido él mismo. El Departamento de Policía local confirmó que el tirador fue abatido y que, por ahora, no existe una amenaza para el resto de la población.

Además de los disparos, la iglesia resultó envuelta en llamas, lo que generó escenas de pánico entre los habitantes del sector. Videos compartidos en redes sociales muestran una espesa cortina de humo saliendo del templo mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona.



FBI se une a la investigación del ataque

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó lo ocurrido como “desgarrador y escalofriante” e invitó a la ciudadanía a orar por las víctimas. El director del FBI, Kash Patel, señaló que la agencia apoyará a las autoridades locales y definió el tiroteo como un acto “cobarde y criminal”.

Incendio tras tiroteo en iglesia mormona Foto: X @thepagetody

Las autoridades aún no han revelado los nombres de las víctimas ni del agresor, pero pidieron a los habitantes mantenerse alejados del lugar mientras avanzan las labores de investigación.

Este suceso se suma a la larga lista de tiroteos masivos que han s



acudido a Estados Unidos en los últimos años, muchos de ellos en espacios considerados de refugio y tranquilidad como escuelas o lugares de culto. En Grand Blanc, la comunidad intenta ahora asimilar una tragedia que deja dolor, miedo e incertidumbre.