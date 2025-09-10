Murió el activista político Charlie Kirk tras recibir un disparo en universidad en EE.UU.

El reconocido comentarista y activista conservador Charlie Kirk falleció este miércoles, 10 de septiembre, tras ser víctima de un atentado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU). El propio expresidente Donald Trump confirmó la noticia y lamentó la muerte de quien consideraba un aliado cercano.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido”, escribió Trump en la red Truth Social, recordando que el activista fue “admirado por todos, en especial por mí”.



El ataque en Utah Valley

El hecho ocurrió en el campus universitario de Orem, donde Kirk participaba en una intervención ante cerca de 2.000 asistentes. Según testigos y grabaciones difundidas en redes sociales, recibió un disparo en el cuello y fue trasladado de urgencia al hospital de Timpanogos, donde finalmente murió.

En un primer comunicado, la universidad informó que había un sospechoso bajo custodia. Sin embargo, de acuerdo con The New York Times, la policía aclaró después que la persona detenida no era el autor del disparo.

Tras el ataque, las autoridades de la UVU suspendieron las clases durante toda la jornada y ordenaron el desalojo inmediato del campus. El FBI y agentes federales se desplegaron en la zona para apoyar la investigación y reforzar la seguridad.



Figura del conservadurismo estadounidense

Nacido en octubre de 1993 en Illinois, Kirk estaba casado y era padre de dos hijos. Se destacó como escritor, comentarista y fundador de Turning Point USA, una organización estudiantil que promueve valores conservadores y que tuvo un fuerte impacto en universidades de todo el país.

Conocido por sus intervenciones en debates académicos, Kirk solía confrontar a estudiantes progresistas y defender sus posturas políticas, lo que lo convirtió en una figura influyente dentro del movimiento conservador en Estados Unidos.

