Murió el actor estadounidense Ray Liotta en República Domincana

El famoso actor estadounidense Ray Liotta murió en las últimas horas en República Dominicana, reveló el portal TMZ. Raymond Allen Liotta, su verdadero nombre de pila, saltó al estrellato tras protagonizar la película 'Goodfellas' (Buenos muchachos en su traducción al español), donde caracterizó a Henry Hill, un peligroso mafioso.

Compartiendo escenas con Robert De Niro y Joe Pesci, Liotta se hizo un nombre en la pantalla grande y despuntó una prolífica carrera.

Según las versiones preliminares, Liotta falleció mientras estaba dormido en República Domincana, donde se encontraba participando en un rodaje cinematográfico.

Liotta protagonizó "Campo de sueños" en 1989 junto a Kevin Costner, pero fue su interpretación del mafioso Henry Hill bajo la dirección de Martin Scorsese que lo catapultó a la fama.

El cotizado actor participó, además, en más de 80 películas, entre ellas Unforgettable, Cop Land, Hannibal, Blow, Carc, Smokin Aces y Bad Karma. También estuvo en series de televisión como Another World, Crazy Times, Casablanca, Our Family Honor, Frasier y Shades of Blue.

Liotta, que estaba comprometido con su novia Jacy Nittolo, dejó una hija de una relación previa, la también actriz Karsen Liotta.

