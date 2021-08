Murió el salsero Larry Harlow, 'el judío maravilloso', a los 82 años

El salsero Larry Harlow, conocido como el 'Judío maravilloso', murió en la madrugada de este viernes a la edad de 82 años en un centro asistencia de Nueva York,.

"A todos los salseros del mundo les informo con profundo dolor que luego de 32 días hospitalizado, mi amado Larry falleció a las 12:30 de la madrugada a causa de complicaciones como paciente renal que debilitaron su ya agotado corazón", comunicó la viuda del artista a través de redes sociales.

'El judío maravilloso' nació en el seno de un hogar de artistas el 20 de mayo de 1939. Su mamá, Rose Buddy Kahn, era una cantante de ópera neoyorquina conocida como Rose Sherman. Su papá se ganaba la vida tocando con orquestas del Barrio latino y se hacía llamar Buddy Harlow.

Además de cantante, era compositor y productor de géneros como la salsa, mambo, guaracha, son cubano y montuno, jazz afrocubano y chachachá.

Debido a su entorno familiar, sobresalió desde niño en su interpretación de varios instrumentos, especialmente el piano sobre el cual tenía una destreza casi sobrenatural.

La cartera, El paso de Encarnación y Quítate tú fueron algunos de los grandes éxitos con los que Larry Harlow contribuyó para que la salsa se convierta en el gran género musical de todos los tiempos.

"Les doy las gracias por todo el amor y por los mensajes que el recibía de todos ustedes y que yo me encargaba de leerle en el hospital. Les pido por favor que nos den espacio a la familia y amigos íntimos para procesar nuestra pérdida y mas adelante les daremos mas información al respecto. Por favor no me llamen para entrevistas mi corazón está roto", dijo la viuda.