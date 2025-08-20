Murió Frank Caprio a sus 88 años, 'el juez más querido' en todo el mundo

A través de su cuenta de Instagram, la familia de Frank Caprio confirmó su muerte este miércoles, 20 de agosto, a sus 88 años, tras perder la lucha de un cáncer de páncreas que le afectó por años, una noticia que, por supuesto, lamentaron cientos de personas.

"Amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente, el juez Caprio tocó la vida de millones a través de su trabajo en la sala y más allá. Su calidez, humor y bondad dejaron una marca imborrable en todos los que lo conocían", indicó la publicación.

Frank Caprio // Foto: AFP

Así se despidió de sus seguidores

En un video desde el hospital, el querido juez le dijo adiós a sus seguidores y les agradeció el cariño durante años, las oraciones y la esperanza que se recuperara, pero que no pudo ser y fue un tiempo difícil por lo que era hora de decir adiós.

"Tenganme en cuenta en sus oraciones, recuerdenme por favor, los aprecio a todos", fueron parte de sus conmovedoras palabras de despedida.

El legado de Frank Caprio

De Providence, Rhode Island, Estados Unidos, Caprio logró conquistar a miles de personas con su carisma y en su legado fue conocido por su labor social en resolución de problema.s De hecho, en 2017, varios de sus juicios se hicieron virales y su trabajo se vio en el programa Caught in Providence en donde alcanzaba casi 30 millones de reproducciones.

Creó el fondo de becas 'Antonio Tup Caprio', en honor a la memoria de su padre, para impulsar los sueños de cientos de jóvenes en la Facultad de Derecho en la Universidad de Suffolk, quienes retribuían lo aprendido en pro a la comunidad de Rhode Island. En 1983, fue copresidente de la Fundación Estatua de la Libertad de Rhode Island (recaudando fondos para la restauración de la Estatua de la Libertad y la Isla Ellis).

Entre sus distinciones más recordadas fueron los diversos doctorados honoris causa que recibió de universidades como Suffolk, Providence College, Rhode Island, entre otras.

"Será recordado no sólo como un juez respetado, sino como un devoto marido, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Su legado vive en los incontables actos de bondad que inspiró. En su honor, que cada uno nos esforzamos por traer un poco más de compasión al mundo, como lo hizo todos los días", añadieron.