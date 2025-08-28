Murió piloto de combate tras estrellarse con su F-16 en prácticas para exhibición

Un piloto de un avión de combate F-16 perdió la vida este jueves en Radom, en el centro de Polonia, tras estrellarse la aeronave durante los entrenamientos previos a una exhibición aérea prevista para este fin de semana.

El fallecimiento fue confirmado por el ministro polaco de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, quien calificó la jornada como “una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca” en declaraciones a la cadena TVN 24.

Polonia cuenta actualmente con 48 F-16 de la versión Block 52, cuya modernización al modelo Block 70 fue contratada la semana pasada.

Por su parte, el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, informó antes de desplazarse al lugar del siniestro que se abrirá una investigación para esclarecer las causas del accidente.

Avión F-16 de Estados Unidos POOL/Getty Images via AFP

La exhibición aérea de Radom 2025 está programada para los días 30 y 31 de agosto en el aeropuerto de Sadków. Considerado el mayor escaparate de la aviación polaca y aliada, el evento reúne a más de una decena de países y espera congregar a más de 150.000 asistentes.

España participará con un Eurofighter C.16 del Ala 14, junto a formaciones de renombre como los Red Arrows del Reino Unido, el Rafale Solo Display de Francia y aeronaves procedentes de Estados Unidos, Italia, Alemania, Suecia y Grecia, entre otros.

Publicidad

En esta edición, además, se celebrará la despedida oficial de los Su-22 de la Fuerza Aérea polaca, con una ceremonia especial y el último vuelo operativo de estos históricos aparatos bajo bandera nacional.