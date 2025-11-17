Murió reconocido presentador de televisión: su compañera contó todo en vivo

Jim Avila, reconocido presentador y corresponsal de importantes cadenas televisivas, falleció a los 69 años tras enfrentar por varios años una compleja enfermedad que deterioró progresivamente su salud.

La noticia se conoció en la tarde del jueves 13 de noviembre, cuando la presentadora Diane Macedo confirmó en vivo, durante la emisión de ABC News Live, el fallecimiento de su colega y amigo. Su mensaje, cargado de emoción, tomó por sorpresa a la audiencia.

“Falleció tras una larga enfermedad”, expresó Macedo antes de dedicar unas palabras al legado profesional de Avila, a quien describió como un periodista ejemplar y una figura fundamental en la sala de redacción.

Avila, recordado por su amplia experiencia como corresponsal en NBC News y ABC News, construyó una carrera sólida cubriendo temas de política, justicia y derecho. Su estilo directo y su capacidad para explicar asuntos complejos lo convirtieron en una referencia del periodismo televisivo en Estados Unidos.



Jim Avila, former longtime ABC News senior correspondent, dies at 69https://t.co/R3cJuuzi6x pic.twitter.com/LsUhYEL9as — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) November 13, 2025

En los últimos años, su salud se vio afectada por una insuficiencia renal que lo llevó a someterse a un trasplante de riñón donado por su hermano. Aunque el procedimiento le permitió continuar con su vida profesional durante un tiempo, su condición nunca terminó de estabilizarse.

El presidente de ABC News, Almin Karamehmedovic, emitió un comunicado lamentando la muerte del reconocido presentador y extendiendo sus condolencias a la familia, amigos y colegas. Destacó su profesionalismo, su compromiso con la información y la huella que dejó en cada una de las coberturas que realizó.