“Ni él es presidente ni yo soy delincuente”: diputado indultado por Maduro

El diputado opositor Américo de Grazia, uno de los indultados por Nicolás Maduro, dijo en BLU Radio que esta decisión es una jugada política que busca, de un lado, crear una oposición a su medida y, del otro, ganar puntos de cara a las elecciones regionales.

“Ni Maduro es presidente ni soy delincuente, de manera que no tengo nada que me estén indultando. No soy rehén ni prisionero, pero celebro que los compañeros hoy puedan celebrar a su familia”, dijo.

El diputado opositor manifestó que se trata de un intento del régimen de dividir la oposición, con la ayuda de algunos que quieren desplazar a Juan Guaidó y la legitimidad de la Asamblea Nacional.

Sobre la posibilidad de que se fracture la oposición, De Grazia manifestó que si Henrique Capriles presenta una lista propia para las elecciones parlamentarias de fin de año, esa sería la muerte política del opositor.

