“Ni mercado debe hacer”: cantante venezolano la emprende contra Piedad Córdoba

“En mi país no hay que hacer colas porque no hay con qué comprar, no hay plata, cuando uno defiende la revolución, cuando uno está convencido que nuestra razón de ser en la política es servir, y nos toca hacer colas, las hacemos con gusto”, dijo Córdoba en su momento. (Lea acá también: Si hay que hacer colas las hacemos con gusto: Piedad Córdoba en Venezuela ).

Publicidad

Las palabras de la exsenadora colombiana no cayeron nada bien en algunos sectores del país vecino y tampoco para ‘Chino’ quien evidenció su indignación.

“Con todo el respeto que se merece por ser mujer y por venir de una tierra que amo tanto como lo es Colombia, señora #PiedadCordoba usted no representa ni el 5 % del sentir del pueblo Venezolano. Me atrevo a decir que ni mercado usted debe hacer para expresar públicamente en mi tierra que debemos hacer “colas con gusto” para defender un proyecto bolivariano el cual destruyó por completo mi país”, enfatizó ‘Chino’ en su cuenta de Instagram.

Publicidad