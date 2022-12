Niegan acceso a abogados de Leopoldo López a la cárcel de Ramo Verde

Lilian Tintori, esposa del político preso venezolano Leopoldo López, aseguró que los abogados de su marido no han podido ingresar a la cárcel militar donde se encuentra recluido, luego de que fuese detenido el martes por el servicio de inteligencia tras serle revocado el arresto domiciliario.



"El régimen no permite que los abogados entren a ver a Leopoldo. No sabemos cómo está, nadie lo ha visto #DDHH", dijo Tintori en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, al tiempo que señaló que lleva 58 horas "sin saber nada" de su esposo.

El régimen no permite que los abogados entren a ver a Leopoldo. No sabemos cómo está, nadie lo ha visto #DDHH — Lilian Tintori (@liliantintori) August 3, 2017

"Desde que la dictadura se lo llevó, no sabemos nada de él", agregó sin ofrecer más detalles.

La detención de López ocurrió el martes en la madrugada al igual que la del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien también se encontraba en arresto domiciliario.

Un video grabado por las cámaras de seguridad poco después de la medianoche del martes y difundido por Tintori mostró cómo agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) sacaron a López de su casa y lo metieron en un automóvil aparcado en la calle.

12:27 de la madrugada: Momento en el que la dictadura secuestra a Leopoldo en mi casa. No lo van a doblegar! pic.twitter.com/0EdlQvEGXS — Lilian Tintori (@liliantintori) August 1, 2017

Fuentes cercanas a los dos opositores y sus partidos políticos denunciaron la arbitrariedad de las detenciones e informaron de que se les ha recluido de nuevo en Ramo Verde.

La única explicación dada hasta ahora por las autoridades viene del Tribunal Supremo de Justicia: "Se recibieron por fuentes de inteligencia oficial información que daba cuenta de un plan de fuga".



López había recibido una medida de arresto domiciliario el pasado 8 de julio, luego de pasar tres años y medio en Ramo Verde condenado a casi 14 años de cárcel por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio.



Según la sentencia, esas acciones las habría cometido por haber pronunciado discursos que promovieron la violencia durante una marcha antigubernamental, convocada entre otros por él, en febrero de 2014.

