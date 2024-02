Nikki Haley piensa seguir en la carrera por presidenciales contra Trump: "Soy una mujer de palabra"

La candidata republicana Nikki Haleyha asegurado que piensa seguir en la carrera por las presidenciales del partido contra Donald Trumppese a la severa derrota sufrida hoy, en la que el expresidente le ganó por más de veinte puntos.

"Soy una mujer de palabra. No voy a abandonar esta pelea cuando una mayoría de americanos desaprueba tanto a Donald Trump como aJoe Biden", dijo a sus seguidores en una fiesta que estaba convocada para celebrar su esperada victoria.

Añadió que siente la "obligación" de dar a los electores que celebrarán primarias en los próximos estados una opción distinta a la de Biden/Trump.

"En los próximos diez días, 21 estados y territorios van a hablar. Tienen derecho a tener opciones de verdad, no una elección de estilo soviético con un solo candidato. Y es mi obligación darles esa opción", concluyó.

Es decir, Haley mantiene su promesa -que formuló hace unos días- de aguantar en la carrera hasta el conocido como supermartes, cuando 16 estados eligen al candidato republicano y dejan así la suerte echada.

Donald Trump gana las elecciones de Carolina del Sur: gran ventaja frente a Nikki Haley

El expresidente de EE.UU.Donald Trump ganó este sábado las primarias del Partido Republicano en Carolina del Sur, lo queThe New York Timese lo pone cada vez más cerca de que su partido lo declare su candidato oficial para las elecciones presidenciales de noviembre.

Según las proyecciones de varios medios estadounidenses como The New York Times o Fox News, Donald Trump, de 77 años, ganó con una gran ventaja a su rival Nikki Haley (52 años), quien pierde así en su estado natal, donde supuestamente contaba con más apoyos.

The New York Times da a Trump un 61 % de votos frente al 38 % de Haley; mientras que Fox da 64 % a Trump y 35 % a Haley. Otros medios dan porcentajes parecidos, con lo que queda claro que los 50 delegados de Carolina del Sur (en este estado el ganador se los lleva todos) engrosarán la lista de delegados de Trump, que ya ha ganado en tres estados, mientras que Haley no ha ganado en ninguno.

Por el momento, ni Trump ni Haley se han pronunciado sobre los resultados; solo una hora antes de cerrar los colegios electorales Haley volvió a proclamar que no se retira de la carrera: "Yo no me voy a ir a ninguna parte. Ni abandono ni me entrego; peleo y gano."

Ha dicho en varias ocasiones que piensa seguir en la carrera de las primarias al menos hasta el 'supermartes' del 5 de marzo, cuando se repartirán más de 800 delegados y una fecha que se considera definitiva para cerrar las candidaturas presidenciales.

Sin embargo, la derrota de este sábado, especialmente amarga para ella en un estado donde fue además gobernadora entre 2011 y 2017, podría hacerle reconsiderar las cosas.