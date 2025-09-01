Niño de 11 años murió baleado tras una inocente broma en casa de su vecino

Un hecho que ha generado indignación y dolor en la comunidad ocurrió este fin de semana en Houston, Texas. Un niño de apenas 11 años perdió la vida tras recibir un disparo mientras participaba en una travesura infantil: tocar el timbre de una vivienda y salir corriendo antes de que alguien pudiera abrir la puerta.

De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Policía de Houston, el menor estuvo realizando la broma la noche del sábado junto a otros amigos del vecindario. Sin embargo, la situación tomó un rumbo trágico cuando, presuntamente, alguien dentro de una de las casas reaccionó de manera violenta y abrió fuego contra él.

El menor, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue trasladado de urgencia a un hospital local. Pese a los esfuerzos médicos, falleció el domingo a causa de la gravedad de sus heridas. Hasta el momento, las autoridades no han realizado arrestos y continúan investigando los detalles del caso, según confirmó el portavoz policial Shay Awosiyan.

Este tipo de bromas, conocidas popularmente como “ding dong ditch”, han estado en la mira de las autoridades estadounidenses en los últimos años debido a incidentes similares que han terminado en tragedia. En 2023, por ejemplo, un hombre en California fue condenado a cadena perpetua por asesinar a tres adolescentes luego de que estos tocaran su timbre. De igual forma, en Virginia, otro joven de 18 años fue abatido mientras grababa un video de TikTok con la misma dinámica.

La muerte de este niño de 11 años reabre el debate sobre el acceso a las armas, el manejo de la violencia vecinal y la falta de tolerancia hacia bromas infantiles que en otro tiempo eran consideradas inofensivas. La comunidad de Houston, entre la consternación y el dolor, exige justicia y medidas que eviten que una travesura termine en una tragedia irreparable.