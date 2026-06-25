Niño de 3 años murió tras quedar atrapado dentro de un carro: esto se sabe

Un niño de 3 años murió el miércoles por la tarde cuando se encontraba solo dentro de un carro, indicaron este jueves a AFP varias fuentes.

Todo ocurrió en la localidad de Saint-Gratien, al noroeste de París. La ola de calor que afecta al país, así como a una parte importante de Europa desde hace casi una semana, ya ha provocado numerosas tragedias, con más de 40 ahogados en Francia y varias personas sin hogar fallecidas.

Los padres del niño lo "hallaron en el vehículo aparcado ante el domicilio", indicó una fuente policial. Los bomberos confirmaron el deceso, ocurrido cuando la región de París y gran parte del país estaba en alerta roja por calor extremo.

Menor de edad. Foto de referencia: Meta IA

La fiscalía de Pontoise indicó a AFP que cuando llegaron los equipos de emergencia, estos tomaron el relevo de los padres del menor que intentaban reanimarlo, en vano.



Según las primeras pesquisas, el niño, a quien su padre pidió que hiciera una siesta, escapó a la vigilancia de sus padres durante al menos 45 minutos y se encerró en el auto, donde quedó atrapado, indicó la fiscalía.

El lunes, dos hermanos de 2 y 4 años también fueron hallados muertos dentro del auto de su familia, aparcado en una zona residencial de Carpentras, en el sureste de Francia.

Francia vivió el miércoles su jornada más calurosa jamás registrada, superando el récord de la víspera, con un indicador térmico nacional de temperaturas medias provisionalmente fijado en 30 °C.

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Y también batió de nuevo su récord de la noche más calurosa jamás registrada, con 22 ºC de media, indicó este jueves el servicio meteorológico Météo France.

Esta segunda ola de calor en menos de un mes recuerda a la de 2003, que causó casi 15.000 muertos en todo el país. Por el momento no está claro cuántas personas han muerto en Francia desde la semana pasada a causa del calor.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, informó de un "aumento de la mortalidad" en la capital, sin dar cifras.

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En París, se registraron 25 paros cardíacos "en 24 horas" durante la jornada del miércoles, frente a "menos de diez habitualmente", indicó la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist.

El calor extremo también llevó a apagar tres de los 57 reactores nucleares en activo en Francia, dos de ellos este jueves, ante el calentamiento de los ríos usados para enfriarlos, según la compañía eléctrica nacional EDF.