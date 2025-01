“No creo que haya soluciones en el corto plazo”: exministro de Maduro y Chávez en oposición

Andrés Izarra, exministro de Comunicación de Hugo Chávez y exministro de Turismo de Nicolás Maduro , ha tomado una postura clara contra el gobierno actual de Venezuela. En una reciente entrevista con Mañanas Blu 10 AM, Izarra compartió sus críticas hacia el régimen de Maduro y su visión sobre el panorama político del país.

Izarra se define como opositor a Maduro, pero también como un defensor del socialismo democrático y del legado chavista que, según él, murió con Hugo Chávez. “Yo me reivindico como chavista, reivindico como socialista democrático, y por eso estoy en contra de Maduro desde hace muchos años. Tengo ya más de diez años en exilio”, declaró. Izarra sostiene que el proyecto bolivariano original ha sido distorsionado por Maduro, a quien acusa de haber sepultado los ideales de la Quinta República.

En sus palabras, “Hoy, con la juramentación de Maduro dictador, que se consuma el fraude, es también el fin de la Quinta República. Hoy es el fin del proyecto bolivariano. Hoy Maduro acaba de martillar los clavos del ataúd de la Quinta República y lo que venga luego es necesariamente un nuevo proceso político, sobre unas nuevas bases. Y eso es lo que se está construyendo”.

Uno de los puntos centrales en la crítica de Izarra es el rol de la fuerza armada en el sostenimiento del gobierno de Maduro. Según el exministro, el régimen no cuenta con apoyo popular genuino y se sostiene gracias al control que ejerce sobre las estructuras armadas. “El régimen madurista es un régimen que se soporta sobre las armas. No cuenta con la voluntad popular, se erige en contra de la voluntad popular, ya que es producto de un fraude, pero cuenta con la estructura armada”, explicó.

Izarra enfatizó que un cambio político en Venezuela es inviable sin una transformación en las fuerzas armadas. Este aspecto, que calificó como “la gran piedra de tranca”, sigue siendo el principal reto para la oposición. “Romper ese quiebre en la fuerza armada no es una cosa que va a suceder de la noche a la mañana y en Venezuela no hay cambio político sin la fuerza armada”, agregó.

Izarra también mostró escepticismo sobre la posibilidad de soluciones rápidas al conflicto político que vive Venezuela. “Lo que sí no creo es que haya soluciones en el corto plazo y eso es lo importante a abandonar. Aquí no hay una fórmula mágica. No es que Edmundo González va a llegar y seguramente ya se acabó Maduro, no”, subrayó, en referencia a los intentos de algunos sectores opositores de presentar soluciones inmediatas.

Nicolás Maduro juró recientemente su tercer mandato consecutivo en medio de acusaciones de fraude electoral y un creciente aislamiento internacional. La juramentación se llevó a cabo con el respaldo de las fuerzas armadas y del resto de los poderes del Estado, consolidando su posición.

Mientras tanto, la oposición enfrenta grandes desafíos. La reciente detención, aunque breve, de María Corina Machado, una de las figuras más visibles de la oposición, generó tensión adicional. A esto se suma la poca viabilidad del plan de Edmundo González Urrutia de asumir el poder, que parece alejarse cada vez más de la realidad.