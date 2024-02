"No debe ser tildada de terrorista sin un juicio justo”: abogada de Rocío San Miguel por detención

La activista venezolana Rocío San Miguel, acusada de su supuesta vinculación con una conspiración que incluía el asesinato del presidente Nicolás Maduro, cumple este jueves 15 de febrero, seis días detenida, un hecho que se confirmó el sábado, cuando ONG y partidos opositores denunciaron su "desaparición forzosa", lo que ha levantado un masivo rechazo dentro y fuera del país.

San Miguel -recluida en El Helicoide, sede del cuerpo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas- enfrenta un proceso judicial por "traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación", según la acusación del Ministerio Público (MP, Fiscalía), que niega que en la detención se haya configurado una "desaparición forzada".

Además de la activista, beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012, también fueron detenidos cinco de sus familiares y allegados, entre ellos una expareja, quien sigue detenido, mientras que los cuatro restantes -dos hermanos, hija y el padre de esta- fueron excarcelados con "prohibición de salida del país" y "de declarar a los medios".

Para hablar sobre la situación que está viviendo Rocío San Miguel, se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga; Lexys Rendón, miembro del equipo de Rocío San Miguel en materia estándares de derechos humanos.

La única fe de vida que tenemos hasta el momento es que sus familiares, cuando compartieron la audiencia de presentación, la vieron y estuvieron unos segundos con ella, pero nosotros no hemos podido constatar ni sus abogados. Cuál es la situación no solamente física, sino emocional y psicoemocional de Rocío San Miguel. El Alto Comisionado de Naciones Unidas acaba de enviar un tuit donde dice que toman nota del sitio de reclusión de Rocío San Miguel y que lo han constatado, por lo que nosotros justamente hoy tenemos en unos momentos una reunión con la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela para ver si ellos realmente pudieron hacer la visita al helicoide y hablar y ver a Rocío y poder constatar, como lo explica este tuit, que ella realmente se encuentra allí y que realmente está en condiciones de salud y física de buenas Indicó Rendón

Publicidad

Personas salen a las calles de Venezuela para exigir la liberación de Rocío San Miguel / Foto: AFP

El sábado 10 de febrero, los rumores que circularon sobre la supuesta detención fueron confirmados por organizaciones no gubernamentales cerca de la medianoche de ese día, cuando denunciaron que San Miguel ya había sido aprehendida el viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía -que sirve a Caracas-, donde tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija, y desde entonces, se desconocía su paradero. Se sabe que San Miguel es una de las personas más experimentadas en las áreas de seguridad y estrategia.

"En Venezuela estamos en una situación de autoritarismo, un gobierno autoritario y el ámbito militar siempre ha sido no solamente parte de la hegemonía del Estado sino que ha sido muy controlado. En este sentido, Rocío San Miguel y aquí me quiero referir es una persona de altísimo perfil, de gran prestigio, una conocedora del tema del ámbito militar. Pero además, una persona que ha escrito libros, derechos humanos y justicia militar es un analista y hace un monitoreo muy acuso y además muy riguroso de la situación militar en el país, siempre acompañada de estándares en materia de derechos humanos y siempre apegada a la normativa interna, por lo que Rocío San Miguel ha sido un referente, una figura muy importante dentro y fuera del país. Siempre es una persona citada, convocada es una referencia en el área, por lo que a nivel mundial es siempre la persona que buscan para que dé información sobre la situación interna en materia militar", apuntó.

Publicidad

Según Rendón, la situación de Rocío San Miguel es una desaparición forzada, pues la activista fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía en viernes a las 5:00 de la mañana y el fiscal general de la Nación, anunció la la retención el sábado en la noche a través de su cuenta de X.

"No se sabía de su sitio de reclusión, no se sabía cuáles eran los funcionarios que tenían la custodia de Rocío. No se sabía su condición física y de salud. Tampoco los cargos por los que se le imputaban. Es decir, estaba en un absoluto estado de incomunicación, por lo que un tuit no es la manera de decir que una persona no se encuentra en desaparición forzosa en base a los estándares que dice lo que se dice es la desaparición forzosa. Él mismo no dijo dónde estaba ella recluida, por lo que incluso el mismo día lunes, abogados y mi persona y un grupo de personas defensoras de derechos humanos nos dirigimos a los diferentes sitios de detención en Caracas, incluyendo la sede del Digecin, incluyendo el Helicoide y Plaza Venezuela. Y allí nos dijeron que ni ella ni su familia se encontraban, recordar que Rocío Santo y Miguel no solamente fue la que estuve en desaparición forzada, sino que su hija, sus dos hermanos y sus dos exparejas también lo estuvieron", agregó Rendón.

Escuche la entrevista completa: