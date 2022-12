No es cierto que estuviéramos hablando de ataques militares: Almagro sobre Venezuela

Posterior a la comunicación entregada por once países miembros del Grupo de Lima en la que rechazan cualquier eventual intervención militar en Venezuela en medio de la crisis que se vive en esa Nación,Luis Almagro, señaló que como lo ha manifestado en otras ocasiones, se deben agotar las posibilidades diplomáticas para enfrentar la situación, pero manifestó que no es cierto que estuviera hablando de agresiones armadas contra ese país.“Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino de las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las acciones abiertas, que no debe descartarse ninguna opción. A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión, el desarrollo fue que hablamos de ataques militares,

de violencia y que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto”, indicó el secretario de la organización.

Vea también: " Venezuela denunciará a Almagro ante ONU por "promover intervención militar"

Como “infantilismo” calificó las posturas de que se estuviera intentando una provocación e instó a poner el ojo en las víctimas y en quienes han salido en la masiva migración a diferentes países de Latinoamérica, y que es deber,“Luego de todos estos años de defensa de los principios democráticos, los derechos humanos, sería un infantilismo entrar en esa provocación y preocuparme de esas interpretaciones.. El mensaje nuestro no es de violencia, sino para detener la violencia y la represión. Las mismas siempre deben ser en el marco del Sistema Interamericano de Protección a la Democracia y los DDHH”, añadió.Concluyo señalando que, pese a que miembros del Gobierno de Nicolás Maduro quieren verlo afuera de la OEA,que de acuerdo a lo manifestado, es un punto neurálgico para ser adoptado con los migrantes.