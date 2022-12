No tenemos miedo, los venezolanos están con nosotros: madre de Juan Guaidó

La mamá del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Norka Márquez, resaltó en Mañanas BLU la solidaridad de los venezolanos ante las amenazas del FAES, un grupo de fuerzas especiales que se acerdó a la residencia del líder opositor para intimidar a su familia.



“Llegó ese cuerpo de seguridad al edificio. Gracias a Dios no pudieron entrar. Los vecinos ayudaron mucho, Juan llegó con todos los diputados y los medios de comunicación. Toda Caracas estaba allí”, puntualizó.



Márquez dijo que la llegada de agentes especiales a la casa de su hijo no tiene otro objetivo que sembrar miedo en momentos en que la situación política de Venezuela está bastante agitada.



“Quieren sembrar miento, pero no tenemos miedo, como familia estamos fuertes y nos protegemos los unos a los otros”, añadió.



El presidente interino denunció el jueves que hombres que se identificaron como miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron a su casa en dos motos y una camioneta sin placas, y preguntaron por su esposa, Fabiana Rosales, y la familia.



Le puede interesar: "Hemos sido perseguidos y amenazados, pero nos levantamos: Juan Guaidó

"Buscaban información. El objetivo es evidente (...). A esos funcionarios les digo: No crucen la raya roja", expresó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: