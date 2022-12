No veo evidencia de que tenga párkinson: doctor Huerta sobre Hillary Clinton

Elmer Emilio Huerta, reconocido médico oncólogo peruano, se refirió en Mañanas BLU al estado de salud de la candidata a la presidencia de Estados Unidos.



Sobre las especulaciones en torno a que Hillary tiene párkinson, Huerta dijo que esa versión “surgió de un evento en campaña, en el que empezó a hacer una especie de burla y unos movimientos de su cabeza y de su cuerpo, pero no he escuchado que ningún médico serio lo haya dicho”.



“No veo evidencia alguna de que tenga párkinson”, enfatizó.



A Clinton se le diagnosticó el viernes una neumonía, según indicó este domingo su doctora, Lisa Bardack, después de que la exsecretaria de Estado sufriera un vahído tras participar en Nueva York en los actos de conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001.



“Ella tenía una neumonía que es la más simple que existe, se llama la neumonía ambulatoria, no te da mucho malestar, puede seguir con su trabajo, no tienes que aguardar en cama”, dijo.



“Sea lo que haya sido lo que tuvo se recuperó rápidamente”, agregó.



