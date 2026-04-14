Nuevo choque diplomático: Italia suspende acuerdo de defensa con Israel

La jefa del gobierno italiano, la ultraderechista Giorgia Meloni, anunció este martes que su país suspende el acuerdo de defensa con Israel, que implica el intercambio de equipos militares e investigación tecnológica.

"En vista de la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel", dijo Meloni a periodistas al margen de un acto en Verona (norte), según unas declaraciones recogidas por las agencias de prensa italianas ANSA y AGI.

Una fuente diplomática italiana confirmó a la AFP que se había suspendido el acuerdo y precisó que "habría sido políticamente difícil mantenerlo".

El tratado de defensa, ratificado en 2006 y renovado tácitamente cada cinco años, llegaba a término estos días.



Entre otros ámbitos, el acuerdo regula la cooperación entre ambos países en la industria de defensa, la formación de militares, la investigación y las tecnologías de la información. La oposición italiana llevaba meses pidiendo al gobierno que impidiera la renovación.

Las tensiones entre Italia e Israel repuntaron la semana pasada después de que el gobierno italiano acusara a las fuerzas israelíes de haber disparado al aire contra un convoy de cascos azules italianos en Líbano.

Italia convocó al embajador de Israel para protestar por ese incidente, que no dejó heridos pero sí dañó al menos un vehículo.

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Además, el canciller italiano, Antonio Tajani, condenó el lunes los "inaceptables ataques" de Israel contra civiles en Líbano, durante una visita a Beirut.



La mandataria defendió al papa y marcó distancia de Trump

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha reivindicado este martes el poder contradecir a un aliado, después de afear como "inaceptable" el ataque del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el papa León XIV.

"Las declaraciones, en particular sobre el pontífice, fueron inaceptables, he expresado mi solidaridad al papa León y le digo más: yo no me sentiría tranquila en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que dicen los líderes políticos. No en esta parte del mundo", ha reiterado ante los medios en una feria vinícola en Verona (norte).

Meloni, reconocida aliada europea de Trump, ya había criticado el día antes al mandatario estadounidense después de que este atacara al papa León, tildándolo de "débil" por sus llamamientos a la paz.

Papa León XIV. Foto: AFP

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No obstante, la condena de la primera ministra italiana llegó en dos dosis: primero con un sutil mensaje en el que deseaba buen viaje al papa, que empezaba un periplo en África, y horas más tarde con un comunicado en el que ya tildaba de "inaceptable" el ataque de Trump, pero que llegó tras las críticas de tibieza por parte de sus opositores.

Hoy ha vuelto a ser preguntada por su insólito reproche a Trump y ha reivindicado la necesidad de que los aliados se hablen claramente, máxime, ha dicho, "cuando son estratégicos".

"La relación de Italia con Estados Unidos dura desde hace algún que otro año, ¿no? No depende de los gobiernos. Nosotros tratamos de dar lo máximo en cada contexto, considerando a Estados Unidos como un aliado estratégico y prioritario", ha señalado.

Por eso ha declarado que "cuando se tiene amigos o aliados, particularmente si son estratégicos, hace falta también tener la valentía de decir cuando no se está de acuerdo. Y eso es lo que hago cada día: cuando estoy de acuerdo lo digo, igual que cuando no lo estoy", sostuvo.

Y agregó: "Creo que eso beneficia a Europa, a Estados Unidos y a Occidente en general".