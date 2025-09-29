Daniel Palacios pide a Giorgia Meloni revocar ciudadanía italiana a Petro

El exministro del Interior y precandidato presidencial, Daniel Palacios, le pidió a la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, revocar la ciudadanía italiana del presidente Gustavo Petro. Palacios asegura, entre otras cosas, que esa concesión se le hizo en unas circunstancias que han cambiado.

“La ciudadanía italiana del señor Petro se obtuvo en un contexto histórico donde, como exmiembro del grupo guerrillero M-19, buscaba protección y refugio ante amenazas en Colombia. No obstante, en la actualidad, como presidente de la República, es el hombre más protegido del país, con acceso a recursos estatales de seguridad ilimitados. Esta transformación elimina las premisas humanitarias o de necesidad que pudieron haber influido en la concesión inicial, convirtiéndola en un privilegio que ya no se justifica”, dice Palacios.

Georgia Meloni, líder de extrema derecha en Italia Foto: AFP

El exministro radicó esta solicitud ante la embajada de Italia en Colombia y la envió al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Además, dice Palacios que Petro habría apoyado “regímenes y causas controvertidas”, y expone el caso de Nicolás Maduro en Venezuela. También hace referencia a los discursos de Petro recientemente en Nueva York.

“Durante su visita a Nueva York en septiembre de 2025, el señor Petro participó en actividades y declaraciones que han generado controversia internacional, incluyendo llamados a acciones que han motivado la revocación de su visa estadounidense por parte del gobierno de ese país. Tales conductas podrían interpretarse como contrarias a los valores democráticos y de estabilidad que Italia promueve en el ámbito global”, agregó Palacios.