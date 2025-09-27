Petro se pronuncia por decisión de EE.UU. de revocar su visa: "No me importa"

El presidenteGustavo Petro respondió este viernes a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocarle el visado, tras un acto en Nueva York en el que instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes relacionadas con la ofensiva israelí en Gaza.

“Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa a EE.UU. Para ir a Ibagué a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito visa. Separar a EE.UU. de Colombia es lo que necesitan las mafias”, escribió el mandatario en la red social X.

Petro afirmó, en un primer mensaje (enviado a las 3:36 de la mañana), que luego modificó, que la medida del Departamento de Estado viola las normas de inmunidad diplomática que protegen a los jefes de Estado que asisten a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Lo que hace el gobierno de EE.UU. conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas”, decía el presidente.



El jefe de Estado modificó el mensaje a las 5:11 de la mañana y este es el que ahora está publicado en la red social:

El Departamento de Estado confirmó más temprano que revocó la visa del presidente colombiano debido a lo que calificó como “acciones imprudentes y provocadoras”. “Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, señaló la institución en un breve comunicado en X.

Durante un acto en Nueva York contra la campaña militar israelí en Gaza, Petro pidió a los soldados estadounidenses “desobedecer la orden de (Donald) Trump” y no disparar “contra la humanidad sus fusiles”. Además, planteó la creación de un “ejército de salvación” multinacional que respalde al pueblo palestino, iniciativa que, según explicó, presentará formalmente ante la Asamblea General de la ONU.

El mandatario sostuvo que esta fuerza internacional, respaldada en el mecanismo “Uniting for Peace”, debería estar compuesta por efectivos de diferentes países y actuar para hacer cumplir las decisiones de la justicia internacional. Hasta el momento, solo Indonesia ha manifestado apoyo a la propuesta, que requeriría el aval de dos tercios de los Estados miembros de la ONU para su implementación.