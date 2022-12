Obama dice que Trump "viola" los valores estadounidenses

El presidente de EE.UU., Barack Obama, dijo en Carolina del Norte que el candidato republicano a sustituirle, Donald Trump, "viola" los valores estadounidenses y está "descualificado" para ocupar la Casa Blanca.



Obama voló a Fayetteville (Carolina del Norte) para pedir a los votantes de este estado clave que salgan a votar por anticipado o el día de las elecciones, el 8 de noviembre, ya que ese estado puede decidir quién será presidente de los Estados Unidos.



El mandatario dijo: "no podemos tener un presidente que todos los días parece violar los valores básicos", los que los estadounidenses "enseñan a sus hijos" y a los que Trump ha faltado tantas veces "que se ha convertido en algo normal".



"Mi nombre puede no estar en la papeleta, pero todo por lo que yo he trabajado está en la papeleta: justicia, igualdad, empleos. No elijas miedo, elige esperanza", aseguró Obama, quien volvió a arrastrar multitudes en el empuje final antes de las elecciones y cuenta con mejores índices de popularidad que la aspirante demócrata, Hillary Clinton, por quien hizo campaña.



En opinión del presidente, Trump "está totalmente descalificado para el trabajo, pero ustedes en Carolina del Norte están totalmente cualificados para hacer el trabajo de salir a votar y evitar que (Trump) llegue a la Casa Blanca".



Obama pidió también que los norcalorinos voten demócrata tanto para el Senado como la Cámara de Representantes en estos comicios, de modo que las propuestas de Clinton puedan ser aprobadas y evitar la oposición republicana en el Congreso.



El presidente advirtió que el Congreso "no trabajó conmigo y ha prometido incluso ser más disfuncional (con Clinton)".



Trump ha ganado terreno en las últimas encuestas en Carolina del Norte y se ha puesto ligeramente por delante de Clinton, según la media de los sondeos de RealClearPolitics.



Si Trump vence en Carolina del Norte, sus vías para hacerse con los 270 votos electorales necesarios para ganar la Presidencia se ampliarían considerablemente, pero aún así el republicano debería arrebatar a su rival todas las plazas competitivas restantes y dar la sorpresa en algún estado tradicionalmente demócrata.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Fue cerrada la autopista Medellín-Bogotá por recomendación de la Agencia Nacional Minera que detectó movimientos de tierra, a la altura del municipio de Copacabana, donde ocurrió el deslizamiento el pasado 26 de octubre.



-Más de mil hombres de la Policía Nacional garantizarán la seguridad y transparencia en las elecciones para gobernador de La Guajira que se cumplirán este domingo.



-La Conferencia Episcopal manifestó que debe garantizarse la participación de los desmovilizados de las Farc. Monseñor Augusto Castro expresó que decirle a las Farc ahora que no sería tomarles el pelo.



-El sector hotelero criticó la demora del Gobierno nacional en la prestación de la Reforma tributaria ante el congreso, pero pidió celeridad en los debates para que quede aprobada este año.



-Paralelo 108, uno de los edificios que pertenecen a Saludcoop, ha sido valorado en 128 mil millones de pesos y se encuentra ya a la venta según anunció la empresa liquidadora.



-Con el regreso de Falcao García como principal novedad, se anunció la lista de convocados de la Selección Colombia para enfrentar a Chile y Argentina por las eliminatorias.



-El regreso de Falcao a la Selección Colombia es la principal tendencia en redes sociales.



-En este momento se lleva a cabo un operativo en la localidad de Los Mártires en donde fueron encontrados más de 100 mil pares de zapatos de contrabando que ingresaron de manera irregular al país.



-Desde el Concejo de Bogotá aseguraron que la venta del 20% de las acciones de la empresa de energía de Bogotá se estaría haciendo de manera ilegal, además que esto ocasionaría un grave impacto fiscal.

