¡Ojo con lo que toma! Quedó ciega por peligrosa combinación de bebidas alcohólicas

Hannah Powell, una mujer de Inglaterra que estaba de vacaciones en Zante, Grecia, en agosto de 2016 decidió salir con sus amigas a un bar local en el que le ofrecieron la bebida adulterada.

Vodka con metanol fue la bebida adulterada que dejó a Powell ciega, según cuenta, al llegar en la noche después de ir al bar, se sentía muy cansada y no paraba de vomitar.

"Sugerí abrir las cortinas y mis amigas me dijeron que ya estaban abiertas, pero no me di cuenta de lo que estaba pasando…Pensé que estaban bromeando, así que me levanté y encendí la luz. Ahí fue cuando entré en pánico, cuando me di cuenta de que no podía ver nada", le dijo a la BBC.

La bebida que fue alterada sin su conocimiento hizo que sus riñones dejaran de responder y causó la ceguera.

Powell fue trasladada de inmediato a un hospital en la isla y en medio del shock pensó que la estaban secuestrando.

"No sabía por qué no podía ver. Pensé que tenía algo alrededor de los ojos o en mi cabeza. Recuerdo contestarle algo a mi papá en el teléfono", dijo.

El diagnostico final fue envenenamiento por metanol.

Aunque sus amigas tomaron de la misma bebida solo sufrieron calambres estomacales y vomito.

Powell, de 23 años, pasó de tener una vida normal a durar 18 meses en diálisis hasta que su madre pudo donarle uno de sus riñones.

Hannah paso de ver todo en negro, a ver imágenes borrosas.

"O el bar sabía que vendía alcohol adulterado o alguien lo preparaba. De cualquier manera, eso no tiene nada que ver conmigo y yo no lo hubiese tomado si hubiese sabido", dijo al medio.

El negocio de las bebidas adulteradas es muy grande en el mundo, son mafias que preparan las bebidas en los bosques y lo venden mucho más barato a los bares.

"Entonces si tú eres un cliente, piensas que estás comprando un vodka Smirnoff legítimo, pero no es así. Lo ponen en las botellas de Smirnoff, botellas reales, por eso no tienes motivos para pensar que no es auténtico", contó Powell.

Hoy Hannah planea irse a vivir sola y aunque su vida cambió drásticamente todavía se mantiene positiva frente a la situación que atraviesa. Investigación BBC MUNDO