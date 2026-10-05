Ola de extrema derecha y desencanto social: qué hay detrás del resultado de primera vuelta en Brasil

Tras una intensa jornada electoral en Brasil, los resultados de la primera vuelta presidencial dejaron un panorama político complejo y altamente polarizado. El candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro encabeza los conteos con el 47% de los votos, superando por dos puntos al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo el 45%.

Ante este escenario, el economista y profesor asociado del Instituto de Economía de la Universidad de Campinas (Unicamp), Bruno De Conti, ofreció en Mañanas Blu, un análisis detallado sobre los factores globales y locales que explican la ventaja del bolsonarismo y los retos del progresismo hacia el balotaje.

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Ola internacional y transformaciones en el mercado laboral

Según el análisis de De Conti, el desempeño electoral en Brasil no es un fenómeno aislado, sino que responde a dinámicas políticas globales. "Bueno, es parte de una ola internacional de la extrema derecha que está en países en Europa y claro en los Estados Unidos", afirmó el académico durante la entrevista.

En ese sentido, destacó la influencia geopolítica regional al señalar que "lo que es más importante para nosotros en Latinoamérica es ese retorno de Trump a la Casa Blanca, y claro, eso tiene interferencia en las elecciones en todo el subcontinente".



Además de los factores internacionales, el profesor De Conti resaltó el papel determinante de ciertos actores sociales internos, entre ellos las iglesias evangélicas, donde identificó "una cierta cohesión para votar en la extrema derecha".

Asimismo, abordó el malestar ciudadano relacionado con las condiciones del mercado de trabajo en el país.

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Aunque reconoció que la tasa de desempleo es actualmente baja en territorio brasileño, advirtió sobre la precarización en la calidad del empleo: "Tenemos aquí una tasa de paro que es muy baja en Brasil ahora, pero claro, ahí no se discute la calidad; mucha gente trabajando con las plataformas".

Elecciones de Brasil AFP

Un gobierno bajo restricciones políticas y de coalición

Al evaluar el desempeño de la actual administración, De Conti explicó las dificultades que enfrentó Lula da Silva para llevar a cabo sus reformas progresistas prometidas. El especialista recordó que, para derrotar al expresidente Jair Bolsonaro en el proceso electoral anterior, Lula tuvo que construir un frente político muy heterogéneo. "Lula, para vencer a Bolsonaro, el padre, hizo una coalición muy amplia con el centro, con la derecha, y ahí tuvo un pequeño margen de maniobra para gobernar", puntualizó De Conti.

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Esta necesidad de alianza, sumada a la composición de la legislatura, limitó el alcance de su gestión. De Conti enfatizó que "durante su mandato el Congreso fue extremadamente conservador y de oposición".

Debido a estas limitaciones institucionales y políticas, el analista admitió que el gobierno resultó insuficiente frente a las expectativas sociales: "Es verdad también que hizo un gobierno, a mi juicio, un poco tímido en los progresos sociales que tuvo, por ejemplo, en su segundo mandato".

El camino hacia el balotaje y la disputa por el electorado

De cara a los próximos 20 días de campaña previos a la segunda vuelta, el panorama para el oficialismo se presenta altamente exigente. De Conti detalló que existe un bloque de 7 a 8% de votos distribuidos entre otros aspirantes de derecha, los cuales probablemente migrarán hacia la candidatura de Flávio Bolsonaro. Por esta razón, la estrategia del presidente Lula deberá concentrarse en movilizar a los sectores abstencionistas para lograr la reelección. "Lula no tendrá una tarea fácil, pero va a intentar jugar con el 20% que no votó en la primera vuelta, y de ahí podría salir la esperanza para Lula de un cuarto mandato", concluyó el profesor De Conti.

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Escuche aquí la entrevista: