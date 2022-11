Oposición venezolana busca en la Fuerza Armada un nuevo aliado

La oposición venezolana continúa sin tregua en las calles de Caracas protestando contra el Gobierno de Nicolás Maduro, en una nueva jornada que instó a la Fuerza Armada nacional para que "defienda" la Constitución venezolana y cese la "represión" contra las protestas.



Bajo la consigna "Suelta tu arma", y a propósito de la celebración del Día de las madres, decenas de mujeres opositoras protestaron frente a un comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas por la actuación de ese componente militar contra las manifestaciones de las últimas semanas, la mayoría de ellas dispersadas mucho antes de terminar.



Las decenas de mujeres que participaron en la manifestación acudieron vestidas de negro y también hombres, niños y dirigentes políticos se acercaron al Comando Regional Nº5 (CORE5) de la Guardia Nacional con pancartas, banderas de Venezuela y consignas de condena a la acción "represora" de la Fuerza Armada venezolana.



Tras una corta marcha por el oeste de la capital venezolana, se apostaron frente al cuartel militar en cuya puerta había un cordón de militares con cascos, chalecos y escudos, y leyeron un manifiesto dirigido a los soldados.



"Soldado, escucha a tu madre: se dice en los cuarteles que cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de las madres calla, hoy estoy llorando, tu patria te reclama: no más, baja tu arma", indicaba el texto leído por una de las mujeres frente al cordón militar.



La lectura se vio solapada por mensajes en favor del Gobierno difundidos por altavoces colocados frente al comando por grupos chavistas.



La protesta forma parte de la agenda de manifestaciones opositoras que se iniciaron después de que el Tribunal Supremo, acusado de servir al chavismo, se atribuyera las funciones de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición y aunque la decisión fue revocada en medio de la presión internacional, la oposición insiste en la denuncia.



La escalada de la tensión que ha dejado 39 muertes recrudeció cuando Maduro anunció el inicio de un proceso constituyente para redactar una nueva Carta Magna como la "única" manera de conseguir la paz, lo que sus detractores ven como un golpe de Estado y una manera de buscar perpetuarse en el poder.



En una rueda de prensa que se llevó casi en simultáneo a la marcha, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), el opositor Julio Borges, dirigió todas sus declaraciones a la Fuerza Armada insistiendo en su pedido de que defiendan la Constitución de las violaciones que, sostiene, ha cometido Maduro.



"Que les quede claro a la Fuerza Armada que a los primeros que está destruyendo Nicolás Maduro es a la Fuerza Armada", dijo Borges desde la sede de su partido Primero Justicia.



Esta no es la primera vez que Borges se dirige a la Fuerza Armada. Durante varios meses, pero especialmente en las últimas semanas, ha centrado su discurso en el rol de los militares en la defensa de la Constitución, a su juicio violada por el Gobierno.



El Gobierno "los está empujando a ustedes como institución a desconocer el orden constitucional de Venezuela y ustedes tiene que frenar esa situación", dijo el opositor, que afirmó que Maduro "los hace ver como si fueran aliados, pero la verdad es que los está destruyendo".



La convocatoria de un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución, la supuesta existencia de grupos civiles armados para defender al chavismo, las Milicias y la "represión" por parte de la Guardia Nacional, componente militar que se ocupa del orden público en las protestas, "es destruir a la Fuerza Armada".



"Nosotros no queremos una Fuerza Armada que se pase a la oposición, queremos una Fuerza Armada que se pase a la Constitución", añadió.



Consultado sobre los procesos judiciales militares contra civiles detenidos en el marco de las protestas, Borges reiteró que "ese es otro ejemplo muy claro" de la "destrucción" de la institución.



"Que se usen los tribunales militares (...) para juzgar a civiles cuando la Constitución es clara cuando dice que solo militares activos y por delitos militares, es para mí otra prueba de que junto con la constituyente, los colectivos, con armar a milicianos, el Gobierno lo que está es destruyendo y degradando a la Fuerza Armada Nacional", dijo.



El rechazo de los opositores a participar en el proceso constituyente fue calificado por el jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Elías Jaua, como "muy preocupante", pero, dijo, aún más la falta de respuesta de la Conferencia Episcopal.



A juicio de Jaua, Venezuela "nunca había" tenido manifestaciones de protestas como las que se ha registrado estos días "que atentan contra los valores más queridos de la sociedad venezolana", pero además "nunca antes había tenido una fuerza política tan subordinadas a intereses extranjeros".