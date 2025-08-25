Publicidad

Organizaciones denuncian feminicidio de adulta mayor en Cuba: autoridades investigan

La víctima de feminicidio es Rosa Delia Morales, de 61 años, quien supuestamente murió a manos de su pareja en Placetas (centro de Cuba) el 22 de agosto. El presunto victimario se suicidó posteriormente.

Foto: redes sociales
Por: EFE
|
agosto 25, 2025 12:08 p. m.

Las plataformas independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo confirmaron este lunes un nuevo feminicidio en Cuba, con lo que suman 26 los asesinatos machistas en lo que va de año, de acuerdo con los datos recopilados por EFE.

La víctima es Rosa Delia Morales, de 61 años, quien supuestamente murió a manos de su pareja en Placetas (centro de Cuba) el 22 de agosto. El presunto victimario se suicidó posteriormente.

Asimismo indicaron que actualmente están investigando otros cuatro casos de posibles asesinatos machistas. Alas Tensas y Yo Sí Te Creo, que llevan un registro de feminicidios verificados en la isla, confirmaron 54 en 2024.

Su labor, y la difusión en los medios no oficiales, ha contribuido a poner el foco en estos casos. Estas plataformas insisten además en que se declare un "estado de emergencia por violencia de género".

El Gobierno cubano confirmó que los tribunales identificaron un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el año pasado, frente a las 110 víctimas registradas en juicios celebrados en 2023.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos "feminicidio" o "crimen machista" en los medios estatales.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y aunque no hay en los medios estatales informaciones frecuentes sobre los feminicidios, en los últimos meses han aparecido reportes y artículos sobre este problema.

Recientemente, la Fiscalía general, el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo y otras instituciones anunciaron la elaboración conjunta de un registro administrativo informatizado, pero no público, para recabar datos sobre los feminicidios.

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de las principales es la Línea 106, disponible en varias ciudades, como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud. Estas líneas ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.

