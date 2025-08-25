Organizaciones denuncian feminicidio de adulta mayor en Cuba: autoridades investigan

Las plataformas independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo confirmaron este lunes un nuevo feminicidio en Cuba, con lo que suman 26 los asesinatos machistas en lo que va de año, de acuerdo con los datos recopilados por EFE.

La víctima es Rosa Delia Morales, de 61 años, quien supuestamente murió a manos de su pareja en Placetas (centro de Cuba) el 22 de agosto. El presunto victimario se suicidó posteriormente.

Asimismo indicaron que actualmente están investigando otros cuatro casos de posibles asesinatos machistas. Alas Tensas y Yo Sí Te Creo, que llevan un registro de feminicidios verificados en la isla, confirmaron 54 en 2024.

Su labor, y la difusión en los medios no oficiales, ha contribuido a poner el foco en estos casos. Estas plataformas insisten además en que se declare un "estado de emergencia por violencia de género".

El Gobierno cubano confirmó que los tribunales identificaron un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el año pasado, frente a las 110 víctimas registradas en juicios celebrados en 2023.

🖤Lamentamos 1️⃣ nuevo feminicidio en Cuba, con la violenta muerte de una adulta mayor a manos de su pareja.

Verificamos la muerte de Rosa Delia (Rosy) Morales, de entre 61 y 62 años de edad, en su hogar en Placetas, Villa Clara. Fue atacada El 22 de agosto por su pareja, quien… pic.twitter.com/0cxKjt9hzY — Alas Tensas (@AlasTensas) August 25, 2025

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos "feminicidio" o "crimen machista" en los medios estatales.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y aunque no hay en los medios estatales informaciones frecuentes sobre los feminicidios, en los últimos meses han aparecido reportes y artículos sobre este problema.

Recientemente, la Fiscalía general, el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo y otras instituciones anunciaron la elaboración conjunta de un registro administrativo informatizado, pero no público, para recabar datos sobre los feminicidios.

