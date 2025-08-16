Padres denuncian agresión de profesora a su hijo en su primer día de jardín: "La peor pesadilla"

Un caso ha indignado a la comunidad internacional por las fuertes y sensibles imágenes de la presunta agresión de una docente a un menor de edad en Estados Unidos.

La trabajadora fue denunciada por la familia del pequeño, y posteriormente, esta semana, fue capturada en Bainbridge, Georgia, luego de un informe de presunto abuso infantil.

La mujer, identificada como Yvette Thurston, de 54 años, es acusada de agresión con agravantes en primer grado y tres cargos de abuso infantil en primer grado, según el informe oficial de la Seguridad Pública de la Ciudad de Bainbridge.

Según la Jefa Magistrada Ann Marie Emmons, las autoridades establecieron una fianza de cerca de $44,000 dólares para la mujer por todos los cargos, por lo que al parecer se encuentra en libertad.

El hecho reportado se presentó en Little Blessings Child Care, jardín donde Thurston trabajaba. Mientras las investigaciones avanzan, las autoridades pudieron revisar videos de cámaras de seguridad de la guardería, los cuales serán usados como material probatorio crucial.

El padre del menor afectado, Cory Weeks, compartió las fotografías de su hijo, un niño pequeño que, según su testimonio, resultó gravemente herido en su primer día en el jardín. El niño fue trasladado de inmediato a la clínica más cercana, donde recibió la atención médica pertinente.

Padres denuncian terrible agresión de profesora a su hijo en su primer día de jardín: "La peor pesadilla" Foto: redes sociales

Uno de los puntos que más indignación ha generado es que Little Blessings Child Care está ligada a la Iglesia de Dios de Bainbridge.

Por su parte, medios de comunicación locales han intentado contactar tanto a la iglesia como al jardín, sin embargo, ninguno ha querido dar declaraciones sobre los hechos. Mientras el proceso contra la mujer avanza, la comunidad exige justicia.

En la denuncia de redes sociales, el padre del pequeño afirma que: "Esta es la peor pesadilla de todos los padres y NOSOTROS tuvimos que vivirla y todavía la estamos viviendo".

Además, comentó que "Nos dijeron que otro niño de la clase de Clay hizo este tipo de daño con un juguete de plástico".