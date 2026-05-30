Papa León XIV lanza una advertencia global contra el mal uso de la IA

El papa León XIV ha puesto a la Iglesia Católica en el centro del debate tecnológico global con la publicación de su primera encíclica, "Magnífica Humanitas".

Según el reconocido vaticanólogo Néstor Pongutá en diálogo con El Radar, este documento no representa un ataque a la tecnología, sino una guía ética necesaria en un momento de cambio radical para la humanidad.

Un paralelo con la historia y la Revolución Industrial

La elección del nombre del sumo pontífice y el tema de su primer gran documento no son casualidad. Pongutá explica que existe una conexión directa con el pasado de la Iglesia: "Hace 135 años León XIII hizo esa gran encíclica Rerum Novarum precisamente en plena revolución industrial.



Ahora el papa en plena revolución digital quiso poner este tema sobre la mesa".

A diferencia de otros pontífices, León XIV, de origen estadounidense, ha tomado un rol activo en la presentación de su visión. Pongutá destaca que el mensaje central es que "la inteligencia artificial es muy buena, pero tenemos que desarmarla porque se está convirtiendo en muchos temas... se está fortaleciendo la industria militar [y] se está generando cada vez más la amplitud de la desinformación".

Uno de los aspectos más reveladores de la creación de Magnífica Humanitas fue la colaboración del Vaticano con figuras clave de Silicon Valley. El Papa se asesoró con investigadores y con el mismo Chris Olah, creador de Claude y mente brillante detrás de Anthropic.

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Pongutá relata que cuando Olah, quien es ateo, fue convocado, manifestó sus dudas por su falta de fe, a lo que el Vaticano respondió: "No hay ningún inconveniente, aquí lo necesitamos para trabajar este tema de la inteligencia artificial".

Esta apertura permitió que la encíclica abordara preocupaciones reales de quienes construyen estas herramientas, como el rechazo al uso de la tecnología para el espionaje o el armamento.

Vivir "dentro" de la tecnología y el miedo al desborde

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La difusión de esta encíclica busca llegar a cada rincón del planeta, dado que, según el vaticanólogo, ya no somos meros observadores de la tecnología. "Nosotros no estamos viviendo la era de la inteligencia artificial, estamos viviendo dentro de la inteligencia artificial, nos estamos conviviendo dentro de ella".

El documento papal aborda el temor generalizado sobre la pérdida de empleos y la privacidad. Pongutá señala que el Papa advierte sobre cómo las personas están siendo perfiladas: "se está usando y está generando miedo... están acabando con la misma privacidad de las personas... Todos estamos perfilados de alguna manera dentro de lo que significa la inteligencia artificial".

El objetivo de León XIV es evitar que la herramienta se desborde y pierda sus límites éticos.

Más allá de la técnica y la ética, el papa incluyó un componente humano y espiritual profundo. En el numeral 124, el pontífice hace referencia a figuras históricas que han trabajado por un mundo mejor.

Escuche aquí la entrevista: