"Para nosotros es claro que quien ha violado la ley internacional es Putin": Héctor Abad Faciolince

El escritor colombiano Héctor Abad entendía perfectamente su papel ante el hemiciclo del Parlamento Europeo cuando este miércoles entró como invitado al discurso del Estado de la Unión. "Simbólico y silencioso", ha mostrado a Europa una fotografía de Victoria Amelina, la escritora ucraniana asesinada por un misil ruso cuando cenaba una pizza a su lado el pasado mes de junio.

Acude a Estrasburgo, según relata a un grupo de periodistas, por la "responsabilidad de tener alguna voz que Amelina ya no puede tener" tras ese "ataque deliberado" contra un objetivo civil. Rusia asegura que el objetivo era el segundo piso del restaurante donde afirmaba que había oficinas secretas de la OTAN; Abad recuerda que el local "ni siquiera tenía un segundo piso".

"Podría ser yo el muerto y yo creo que Victoria Melina seguramente si la hubieran invitado al Parlamento Europeo a denunciar un crimen de guerra por un colega, probablemente habría estado representándome", comentó.

El colombiano, que sobrevivió a ese ataque en Kramatorsk, busca ahora salvaguardar la memoria de Victoria Amelina. Viaja siempre con una libreta y un bolígrafo en la que durante aquel viaje a Kiev tomó apuntes de una entrevista con la escritora, quien le contó que había encontrado los diarios que otro compatriota, el autor infantil Volodimir Vakulenko, había enterrado bajo un cerezo antes de que los rusos le secuestraran y asesinaran.

Además, Abad expresó que: "Como ella ya no tiene voz yo siento la responsabilidad de recordarla y de denunciar el crimen cometido contra ella".

"Después de este atentado me di cuenta algo que no tenía tan claro, y es que yo no me quiero morir como mi padre de balazos de violencia a los 66 años sino como mi madre, que se murió hace dos años a los 96 en la cama y de vejez. No quiero ser un héroe para nada. Quiero escribir sobre lo personal, sobre lo más íntimo, que es envejecer, y sobre la muerte que escogería si pudiera escoger", añade.

Su compromiso con Ucrania, que le ha traído este miércoles a Estrasburgo a invitación de la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viene de la "feliz ocurrencia" de que se tradujera un libro suyo al ucraniano. Antes, reconoce, Ucrania era para él "una noción geográfica muy confusa".

Ahora forma parte de la iniciativa "Aguanta, Ucrania" para trasladar a los latinoamericanos la realidad de la guerra y los ataques rusos a objetivos civiles, que se ha encontrado en la región con el rechazo de quienes no quieren tomar partido porque creen que es una guerra de Rusia contra la OTAN y Estados Unidos en un contexto de "una tradición comprensible de antiamericanismo".

Y es que, advierte Abad, "los que tienen voz, memoria, los que han tenido tiempo para estudiar y pueden contraponer versiones de la historia y por lo menos ponen en duda el relato oficial de lo que ocurre, son personas peligrosas en los regímenes donde las palabras del líder se cumplen solo con insinuaciones o miradas".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó este miércoles a responder "a la llamada de la historia", como Europa hizo tras la Segunda Guerra Mundial, al respaldar la membresía de Ucrania y otros candidatos en una futura ampliación de la UE hasta con más de treinta socios.

"La historia nos llama ahora a trabajar para completar nuestra Unión", afirmó Von der Leyen en su último discurso sobre el Estado de la Unión de esta legislatura ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo, en el que repasó los grandes hitos de los últimos cuatro años e instó a completar el trabajo que queda pendiente antes de las próximas elecciones europeas de principios de junio de 2024, sin desvelar si planea postularse para otro mandato.

Ahora bien, los candidatos no podrán tomar atajos y tendrán que recorrer el "proceso basado en el mérito" de la adhesión, un camino que "no está exento de obstáculos" y que requiere "trabajo duro y liderazgo" para cumplir con todos los requisitos y reformas marcados por Bruselas para asumir el acervo comunitario.

En cambio, "si fuera necesario", Von der Leyen se abrió a cambios en los tratados de la Unión Europea para esa nueva ampliación. "Ha llegado la hora de que Europa piense a lo grande y escriba su propio destino", afirmó la alemana en el apartado final de su intervención dedicada a Ucrania, y en el que se vivió un muy emotivo momento protagonizado por el escritor colombiano Héctor Abad.

Europa "mantendrá viva la memoria de Victoria y de todas las víctimas", dijo Von der Leyen a un emocionado Abad.