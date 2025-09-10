Pareja sufrió violento asalto cuando entraba a un motel; todo quedó en video

La llegada a un motel terminó en una pesadilla para una pareja que fue sorprendida por dos delincuentes armados en pleno ingreso al establecimiento.

El hecho, registrado por cámaras de seguridad, se difundió en redes sociales y rápidamente desató reacciones de indignación y hasta comentarios irónicos por parte de los internautas.

El atraco ocurrió el pasado viernes 5 de septiembre, alrededor de la 1:20 de la tarde, en un motel ubicado en el barrio Madureira, en la zona norte de Río de Janeiro, Brasil.

Según se observa en las imágenes, la pareja llegaba en motocicleta y se detuvo en la ventanilla de servicio para solicitar una habitación. En ese momento, otra moto con dos sujetos se estacionó a su lado.

Uno de los delincuentes descendió del vehículo y, apuntando con un arma de fuego, obligó a las víctimas a entregar su motocicleta.

Este es el video del robo en el motel



💔 💥 Casal é assaltado na entrada de um motel, fica a pé e acaba “se fudendo” em dose dupla no Rio de Janeiro (RJ). pic.twitter.com/SmtQxOUWA6 — République (@republiqueBRA) September 6, 2025

Mientras el ladrón intentaba encenderla para huir, su cómplice despojó a la mujer de un reloj y un bolso. El hombre que la acompañaba también fue obligado a entregar pertenencias, sin que opusiera resistencia.

La escena fue presenciada por otra pareja que aguardaba dentro de un automóvil para ingresar al mismo motel. Al percatarse del asalto, descendieron del carro con las manos levantadas y buscaron refugio en un área restringida del lugar para evitar convertirse en nuevas víctimas.

Publicidad

Después de cometer el robo, los asaltantes huyeron a gran velocidad en ambas motocicletas. Minutos más tarde, los afectados recibieron apoyo del personal del establecimiento y se dirigieron a una estación de Policía para formalizar la denuncia.

La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó que el caso ya está en investigación. Autoridades analizan videos de distintas cámaras de la zona con el propósito de identificar a los responsables y dar con su paradero.

Aunque el hecho puso en evidencia los problemas de inseguridad que enfrenta la ciudad, en redes sociales el video generó además toda clase de comentarios, desde expresiones de solidaridad hasta bromas sobre la situación de la pareja asaltada.